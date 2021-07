Prvá česká kozmická misia preskúma ťažbu surovín na asteroidoch

Praha 19. júla (TASR) - Európska vesmírna agentúra (ESA) odporučila k realizácii český projekt, ktorého cieľom je preskúmať technológie mapovania nerastných surovín v okolí Zeme a položiť tak základy pre ich prípadnú neskoršiu ťažbu na asteroidoch. Projekt má potenciál stať sa prvou výlučne českou misiou v rámci ESA, informovalo v pondelok ministerstvo dopravy ČR.



Cieľom projektu SLAVIA (Space Laboratory for Advanced Variable Instruments and Applications) je vyslať na obežnú dráhu dve dvadsaťkilogramové družice, z ktorých každá bude skúmať úlomky asteroidov, respektíve medziplanetárnu hmotu vstupujúcu do atmosféry Zeme.



Na projekte SLAVIA sa budú podieľať české firmy a akademické inštitúcie pod vedením brnianskej spoločnosti SAB Aerospace. Počas 12 mesiacov vznikne štúdia uskutočniteľnosti, na základe ktorej bude stanovený harmonogram realizácie.



"České firmy v posledných rokoch upevnili svoju pozíciu spoľahlivých dodávateľov vybavenia a subsystémov pre kozmické misie. Naším ďalším logickým krokom a ambíciou ČR je vybudovať kapacity pre vývoj a výrobu komplexných systémov a celých kozmických misií. Tie sú nákladnejšie, ale tiež majú oveľa vyššiu pridanú hodnotu a vyššiu návratnosť investícií," uviedol minister dopravy Karel Havlíček.



Ako uvádza ministerstvo na svojej stránke, zároveň pôjde o prvý zo skupiny tzv. ambicióznych projektov z českého Národného kozmického plánu. "V spolupráci s ESA sme pripravili nový typ kozmických projektov. Sú rádovo komplexnejšie, a práve tým aj oveľa ambicióznejšie, než čokoľvek, čo bolo doteraz v ČR v oblasti kozmických aktivít realizované," uviedol Václav Kobera z rezortu dopravy.



Projekty tohto druhu smerujú k realizácii kozmického letu v réžii českých aktérov - buď v rámci samostatnej, alebo väčšej medzinárodnej misie. V posledných rokoch sa totiž ČR podieľala vždy iba na misiách navrhnutých a prevádzkovaných v zahraničí (s výnimkou malých experimentálnych nanodružíc typu cubesat), pripomína ministerstvo.