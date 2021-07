Začiatok leta bol miestami najteplejší od 2. polovice 20. storočia

Bratislava 19. júla (TASR) - Obdobie prvej polovice leta (1. 6. - 15. 7.) bolo na niektorých meteorologických staniciach najteplejšou prvou polovicou leta aspoň od začiatku druhej polovice 20. storočia. Príkladom je meteorologická stanica v Bratislave na letisku a v Košiciach. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



V Bratislave na letisku dosiahla priemerná teplota vzduchu v tomto období 23,3 stupňa Celzia. Bolo to o 0,3 stupňa Celzia viac ako doterajšia najvyššia hodnota na tejto meteorologickej stanici v prvej polovici leta v roku 2019, pričom boli analyzované roky 1951 - 2021. V Košiciach priemerná teplota vzduchu v období od 1. júna do 15. júla dosiahla 22,4 stupňa Celzia a bolo tam o jeden stupeň Celzia viac ako predchádzajúci rekord (21,4 stupňa Celzia) z rokov 2012 a 2019.



"V týždni od 12. júla do 18. júla sa vyskytli na Slovensku na niektorých miestach veľmi silné búrky. Búrkové lejaky ovplyvnili týždenné úhrny zrážok, ktoré dosiahli niekde iba niekoľko milimetrov (Michalovce jeden milimeter, Holíč a Orechová tri milimetre, Kamenica nad Cirochou, Piešťany a Trebišov osem milimetrov), a potom, naopak, v niektorých lokalitách to boli takmer až trojciferné hodnoty alebo to bolo aj viac," tvrdí SHMÚ. Ide napríklad o Tvrdošín - 122 milimetrov, Dudince - 97 milimetrov a Liesek - 92 milimetrov. "Lokálne bola intenzita dažďa taká vysoká, že napríklad v pondelok (12. 7.) napršalo v Jarabine v okrese Stará Ľubovňa za obdobie o niečo dlhšie ako jedna hodina až 93 milimetrov zrážok. Je potrebné zdôrazniť, že zužitkovateľnosť takýchto zrážok v suchom prostredí je diskutabilná. Okrem toho, tam, kde pršalo menej, pri výpare, ktorý tu bol v horúcom prostredí, trvá stále pomerne výrazné sucho," uviedli meteorológovia.



Situácia stavu pôdnej vlahy a sucha sa v porovnaní s minulým týždňom viditeľne zlepšila. Na Orave je extrémne sucho len lokálne. Výrazné sucho je okrem Oravy a Kysúc aj na krajnom severovýchode, konkrétne v oblasti Medzilaboriec.



Na území Slovenska naďalej pretrvávajú normálne až mierne suché podmienky.