Prvá polovica tohtoročného decembra je na Slovensku bohatá na zrážky

Bratislava 19. decembra (TASR) - Prvá polovica tohtoročného decembra je na Slovensku bohatá na atmosférické zrážky. V severných oblastiach bolo zaznamenaných menej zrážok ako v južných a juhovýchodných regiónoch Slovenska. Na sociálnej sieti na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v súvislosti s klimatickým zhodnotením minulého týždňa.



"Napríklad v Liesku, na severnej Orave a v Podbanskom spadlo od 1. do 15. decembra 40 milimetrov zrážok a v Bzovíku, v južnej polovici stredného Slovenska, presne dvakrát toľko, 80 milimetrov," priblížili meteorológovia.



Ešte viac zrážok zaznamenali v tomto období na meteorologických staniciach v Banskej Bystrici (85 milimetrov), Štóse (89 milimetrov), Košiciach a Podhradovej (82 milimetrov), Michalovciach (81 milimetrov) a Vysokej nad Uhom (86 milimetrov). Najviac zrážok zaregistrovali meteorológovia v Orechovej, kde spadlo 94 milimetrov.



"Najnižšie úhrny zrážok v tomto 15-dňovom období boli na niektorých miestach v Liptovskej kotline a v kotlinách horného Spiša," poukázal SHMÚ. Napríklad v Liptovskom Hrádku to bolo 24 milimetrov, v Ružomberku 26 milimetrov, Liptovskom Mikuláši 29 milimetrov, Gánovciach 15 milimetrov a v Červenom Kláštore 28 milimetrov.