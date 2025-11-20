< sekcia Import
Slovensko si pripomína 30 rokov detských transplantácií kostnej drene
Prvou pacientkou bolo osemročné dievča s akútnou leukémiou a išlo o súrodeneckú transplantáciu.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Prvá transplantácia kostnej drene u dieťaťa na Slovensku sa uskutočnila pred 30 rokmi. Lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave ju urobili 20. novembra 1995. Informovala o tom hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.
Prvou pacientkou bolo osemročné dievča s akútnou leukémiou a išlo o súrodeneckú transplantáciu. Pri zrode transplantačného tímu stála lekárka Júlia Horáková, ktorá je v súčasnosti primárkou Transplantačnej jednotky kostnej drene (TJKD) Kliniky detskej hematológie a onkológie (KDHaO) Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH.
„Za tie roky dostalo takmer 600 detí, u ktorých nestačili iné možnosti liečby a transplantácia krvotvorných buniek bola pre nich nádejou na vyliečenie, šancu na záchranu života. Z nich 375 boli náročnejšie alogénne transplantácie, pri ktorých je darcom iný človek - súrodenec alebo darca z registrov, a 222 autológnych, keď sa dieťaťu podajú jeho vlastné krvotvorné bunky po vysokodávkovej chemoterapii,“ priblížil riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.
TJKD je centrom pre celú Slovenskú republiku a členom Európskej spoločnosti pre transplantáciu kostnej drene. Vykonáva alogénne transplantácie od rodinných i nepríbuzných darcov a autológne transplantácie. TJKD spĺňa všetky kritériá na plnenie transplantačného programu a lekári v súčasnosti môžu transplantovať až šesť detí naraz. Ročne urobia zhruba 30 transplantácií krvotvorných buniek s prevahou alogénnych od nepríbuzných darcov, jednu tretinu z nich tvoria autológne transplantácie.
Takmer dve tretiny alogénne transplantovaných pacientov sú pacienti s malígnymi ochoreniami, zvyšok sú pacienti so získanými alebo vrodenými útlmovými anémiami, vrodenými primárnymi poruchami imunity a niektorými poruchami metabolizmu. V prípade autológnej transplantácie doteraz všetci pacienti mali malígne ochorenie typické pre detský vek - neuroblastóm, Hodgkinov lymfóm, nehodgkinov lymfóm, retinoblastóm, nádory kostí a mäkkých tkanív a nádory obličiek.
Prvou pacientkou bolo osemročné dievča s akútnou leukémiou a išlo o súrodeneckú transplantáciu. Pri zrode transplantačného tímu stála lekárka Júlia Horáková, ktorá je v súčasnosti primárkou Transplantačnej jednotky kostnej drene (TJKD) Kliniky detskej hematológie a onkológie (KDHaO) Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH.
„Za tie roky dostalo takmer 600 detí, u ktorých nestačili iné možnosti liečby a transplantácia krvotvorných buniek bola pre nich nádejou na vyliečenie, šancu na záchranu života. Z nich 375 boli náročnejšie alogénne transplantácie, pri ktorých je darcom iný človek - súrodenec alebo darca z registrov, a 222 autológnych, keď sa dieťaťu podajú jeho vlastné krvotvorné bunky po vysokodávkovej chemoterapii,“ priblížil riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.
TJKD je centrom pre celú Slovenskú republiku a členom Európskej spoločnosti pre transplantáciu kostnej drene. Vykonáva alogénne transplantácie od rodinných i nepríbuzných darcov a autológne transplantácie. TJKD spĺňa všetky kritériá na plnenie transplantačného programu a lekári v súčasnosti môžu transplantovať až šesť detí naraz. Ročne urobia zhruba 30 transplantácií krvotvorných buniek s prevahou alogénnych od nepríbuzných darcov, jednu tretinu z nich tvoria autológne transplantácie.
Takmer dve tretiny alogénne transplantovaných pacientov sú pacienti s malígnymi ochoreniami, zvyšok sú pacienti so získanými alebo vrodenými útlmovými anémiami, vrodenými primárnymi poruchami imunity a niektorými poruchami metabolizmu. V prípade autológnej transplantácie doteraz všetci pacienti mali malígne ochorenie typické pre detský vek - neuroblastóm, Hodgkinov lymfóm, nehodgkinov lymfóm, retinoblastóm, nádory kostí a mäkkých tkanív a nádory obličiek.