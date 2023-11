Bratislava 19. novembra (TASR) - Prvé snehové vločky v nedeľu spadli aj v nížinách. Lokálne sa vytvorila aj snehová pokrývka, no po snežení rýchlo mizne. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



"Jedna vlna zrážok frontálneho systému prešla v ranných hodinách cez západné, čiastočne aj stredné Slovensko na juhovýchod," uviedli meteorológovia. Dodali, že sa začína otepľovať a zrážky v nižších polohách opäť prechádzajú do dažďa.



SHMÚ poukazuje, že nedeľné zrážky ešte nekončia. Od severozápadu postupujú do našej oblasti ďalšie a sneženie sa tak postupne miestami vyskytne aj na ostatnom území, vrátane nižších polôh. "Zároveň sa vplyvom otepľovania vo vyšších hladinách môže ojedinele vyskytnúť aj mrznúci dážď, na cestách preto buďte opatrní a to nielen ak mrzne, šmýkať sa môže aj pri teplote pár desatín nad nulou," upozornili meteorológovia.