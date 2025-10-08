< sekcia Import
VIDEO: Prvou premiérou v 106. sezóne SND je opera Samson a Dalila
Divákov zaujme aj scéna a kostýmy, ktoré navrhla Lucia Šedivá, a choreografia, ktorú vytvorila Zuzana Lisoňová. Svetelný dizajn pripravil Daniel Tesař.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Prvou premiérou v 106. sezóne Slovenského národného divadla (SND) je opera Samson a Dalila, najslávnejšie dielo francúzskeho skladateľa Camillla Saint-Saensa v réžii Zuzany Fischer. Biblický príbeh osudovej lásky, ktorý sa odohráva na pozadí hebrejsko-filištínskeho konfliktu, hudobne naštudoval Marco Guidarini, ktorý je spolu s Brankom Ladičom tiež dirigentom nového operného titulu. Na stredajšej tlačovej konferencii ho predstavil tvorivý tím aj hlavní protagonisti - Samsona stvárňuje tenorista Max Jota, Dalilu Terézia Kružliaková.
Saint-Saensova operu Samson a Dalila, ktorá na Slovensku zaznela prvýkrát v roku 1927 na javisku SND a v Štátnom divadle v Košiciach sa k nej vrátili v rokoch 1970 a 2019, odpremiéruje naša prvá scéna 10. a 12. októbra. Patrí medzi najkrajšie diela svetového romantického repertoáru. Rozpráva strhujúci biblický príbeh s dvoma hlavnými dejovými líniami - vojnou medzi Hebrejmi a Filištíncami a lyrickými scénami milostného vzťahu a následnej zrady medzi hlavnými postavami, Samsonom a Dalilou. Najznámejšími skladbami z opery sú Dalilina veľká ária Mon coeur s'ouvre á ta voix a podmanivá tanečná scéna Bakchanálie.
„Snažíme sa pokrývať opernú tvorbu rôznych proveniencií a období, v tomto čase máme prevahu talianskych a slovanských vecí, s francúzskymi je to poslabšie,“ zdôvodnil výber diela šéfdramaturg Opery SND Pavol Smolík. Za hlavný dôvod, prečo dielo prichádza do repertoáru operného súboru, označil jeho kvalitu. „Je výnimočné najmä tým, že na začiatku bolo zamýšľané ako oratórium, ono je to vlastne oratórium - opera, pláva medzi tými dvoma druhmi,“ priblížil „biblický príbeh nielen o láske a zrade“.
Operu Samson a Dalila označil za ťažké spievanie. „Je to dané charakterom, tá opera je niekedy bombastická, veľkolepá, ale zvlášť druhé dejstvo je veľmi intímne, čiže pre Dalilu aj Samsona je to od absolútne dramatického spievania po spievanie, kde sú podstatnejšie lyrickejšie plochy, je to výnimočné náročné,“ poznamenal Smolík k opere, v ktorej má obrovské plochy zbor.
Divákov zaujme aj scéna a kostýmy, ktoré navrhla Lucia Šedivá, a choreografia, ktorú vytvorila Zuzana Lisoňová. Svetelný dizajn pripravil Daniel Tesař. Réžie veľkolepej inscenácie sa ujala Zuzana Fischer, najmladšia operná režisérka na Slovensku, ktorá v SND debutovala v roku 2022 s operou Čert a Káča. Pri tvorbe novej inscenácie Samson a Dalila sa spolu so svojím tvorivým tímom opäť rozhodla využiť princípy, ktoré sú jej blízke - pohyb, silnú vizualitu a symboliku. Divákov tak čaká dielo so silnou umeleckou štylizáciou, tanečnou dynamikou i s využitím javiskových technológií.
Saint-Saensova operu Samson a Dalila, ktorá na Slovensku zaznela prvýkrát v roku 1927 na javisku SND a v Štátnom divadle v Košiciach sa k nej vrátili v rokoch 1970 a 2019, odpremiéruje naša prvá scéna 10. a 12. októbra. Patrí medzi najkrajšie diela svetového romantického repertoáru. Rozpráva strhujúci biblický príbeh s dvoma hlavnými dejovými líniami - vojnou medzi Hebrejmi a Filištíncami a lyrickými scénami milostného vzťahu a následnej zrady medzi hlavnými postavami, Samsonom a Dalilou. Najznámejšími skladbami z opery sú Dalilina veľká ária Mon coeur s'ouvre á ta voix a podmanivá tanečná scéna Bakchanálie.
„Snažíme sa pokrývať opernú tvorbu rôznych proveniencií a období, v tomto čase máme prevahu talianskych a slovanských vecí, s francúzskymi je to poslabšie,“ zdôvodnil výber diela šéfdramaturg Opery SND Pavol Smolík. Za hlavný dôvod, prečo dielo prichádza do repertoáru operného súboru, označil jeho kvalitu. „Je výnimočné najmä tým, že na začiatku bolo zamýšľané ako oratórium, ono je to vlastne oratórium - opera, pláva medzi tými dvoma druhmi,“ priblížil „biblický príbeh nielen o láske a zrade“.
Operu Samson a Dalila označil za ťažké spievanie. „Je to dané charakterom, tá opera je niekedy bombastická, veľkolepá, ale zvlášť druhé dejstvo je veľmi intímne, čiže pre Dalilu aj Samsona je to od absolútne dramatického spievania po spievanie, kde sú podstatnejšie lyrickejšie plochy, je to výnimočné náročné,“ poznamenal Smolík k opere, v ktorej má obrovské plochy zbor.
Divákov zaujme aj scéna a kostýmy, ktoré navrhla Lucia Šedivá, a choreografia, ktorú vytvorila Zuzana Lisoňová. Svetelný dizajn pripravil Daniel Tesař. Réžie veľkolepej inscenácie sa ujala Zuzana Fischer, najmladšia operná režisérka na Slovensku, ktorá v SND debutovala v roku 2022 s operou Čert a Káča. Pri tvorbe novej inscenácie Samson a Dalila sa spolu so svojím tvorivým tímom opäť rozhodla využiť princípy, ktoré sú jej blízke - pohyb, silnú vizualitu a symboliku. Divákov tak čaká dielo so silnou umeleckou štylizáciou, tanečnou dynamikou i s využitím javiskových technológií.