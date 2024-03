Prvý človek dostal geneticky modifikovanú prasaciu obličku

Boston 21. marca (TASR) - Tím chirurgov v americkom Bostone prvýkrát v histórii vykonal úspešnú transplantáciu geneticky modifikovanej obličky prasaťa ľudskému pacientovi. Vo štvrtok to oznámila Massachusettská všeobecná nemocnica v Bostone, informuje TASR s odvolaním sa na reportáž televízie NBC News.



Chirurgický zákrok u 62-ročného pacienta odkázaného na dialýzu vykonali v sobotu a trval štyri hodiny. Ak sa nevyskytnú komplikácie, pacienta majú prepustiť do domácej liečby už počas tohto víkendu.



Prvá úspešná transplantácia prasacej obličky živému príjemcovi je prelomom v oblasti takzvanej xenotransplantácie, teda prenose orgánov zo zvieraťa človeku. Mohla by priniesť nádej množstvu pacientov na čakacích listinách. Iba v USA sú na zozname čakateľov desaťtisíce osôb.



Cieľom genetickej modifikácie obličky bolo predovšetkým znížiť riziko odmietnutia zvieracieho orgánu ľudským telom. Xenotransplantácia je však zatiaľ pomerne riskantná. Pacienti po predošlých dvoch transplantáciách prasacieho srdca v USA neprežili dlhšie než dva mesiace.



Stav pacienta, ktorý aktuálne dostal prasaciu obličku, je podľa lekárov dobrý a jeho imunitný systém zatiaľ obličku neodmieta. Neustále mu však odoberajú vzorky a zisťujú, či sa v nich neobjavia stopy nebezpečného vírusu, ktorý zrejme usmrtil príjemcu prvého geneticky modifikovaného prasacieho srdca v roku 2022.



Xenotransplantáciu zatiaľ neschválil ani americký Úrad pre potraviny a lieky (FDA). Napriek tomu, že by mohla byť riešením celosvetového nedostatku orgánov, je potrebné získať ešte množstvo dát a podľa úradu môže trvať roky, kým sa táto chirurgická procedúra rozšíri.



Aktuálnu transplantáciu FDA povolil v rámci programu umožňujúceho použitie experimentálnych postupov v prípade život ohrozujúceho stavu pacienta, ak nie sú k dispozícii riadne prostriedky.