Bojnice 19. novembra (TASR) - Prvý odchovaný orangutan bornejský na Slovensku našiel nový domov v Rusku. Medzi návštevníkmi a ošetrovateľmi obľúbený desaťročný Kiran z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach odcestoval ešte minulý týždeň.



"Kiran už dosiahol pohlavnú dospelosť, čo je vek, keď si už potrebuje založiť svoju vlastnú rodinu. So svojím otcom by sa už nezniesol, preto musia žiť oddelene," uviedol hovorca bojnickej zoo Jaroslav Slašťan.



Bojnickú zoo Kiran opustil na základe odporúčania koordinátora záchranného programu EEP pre orangutana bornejského, nový domov našiel v ruskej Zoo Rostov on Don, kde by ho mal čakať samec Cezar, ktorý sa narodil 27. novembra 2010 v moskovskej zoo.



"Zoo Rostov on Don mala s chovom orangutana sumatrianskeho skúsenosti už v minulosti, napriek tomu jeho chov pred niekoľkými rokmi ukončila z dôvodu rekonštrukcie budovy, ktorá bude slúžiť ako nový chovný pavilón pre chov orangutana bornejského. Do chovnej skupiny Zoo Rostov on Don bude patriť aj náš samec Kiran. Veríme, že v budúcnosti sa Zoo Rostov on Don podarí získať aj samicu, s ktorou vytvorí chovný pár," priblížil Slašťan.



Kiran sa narodil 18. mája 2009 v Národnej zoo Bojnice samcovi Jagovi a samici Nange. "Rodičia Kirana sú stále vo veku, keď sú schopní reprodukcie. Necháme to na nich, či sa ešte podarí nejaký ďalší odchov," dodal hovorca zoo.



Národná zoo Bojnice chovala tento druh prvýkrát v rokoch 1993 až 1996, história súčasného chovu sa začala písať v roku 2002. O sedem rokov neskôr sa tu podaril na Slovensku prvý odchov, ktorým bol práve Kiran.



Orangutany sa vyskytujú iba na ostrovoch Borneo a Sumatra. Patria medzi najohrozenejšie druhy primátov na planéte. Ich populáciu ohrozuje intenzívne odlesňovanie a ilegálny odchyt mláďat. Nedávne štúdie preukázali, že populácia orangutana bornejského vo voľnej prírode pozostáva len z asi 54.000 jedincov. Orangutany pohlavne dospievajú vo veku sedem až desať rokov, v prírode sa môžu dožiť 40, v ľudskej opatere až 60 rokov.