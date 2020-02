PS-Spolu chce postaviť 2500 nájomných bytov ročne

Bratislava 5. februára (TASR) – Koalícia mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu predstavila plán na výstavbu 2500 nájomných bytov ročne. Ide o ambiciózny, no splniteľný cieľ bez kompromisov s kvalitou bývania a bez rizika v podobe tvorby skrytého dlhu štátu, uviedla v stredu koalícia v správe zaslanej médiám.



"Súkromný sektor na Slovensku staval v posledných rokoch 15.000 až 20.000 bytov za rok. Experti PS-Spolu preto nepovažujú politické sľuby v počte 25.000 štátnych nájomných bytov ročne za realistické," uviedla hovorkyňa koalície Silvia Hudáčková. Podľa expertky PS-Spolu na nájomné bývanie Lucie Štasselovej sú ľudia naštvaní a frustrovaní a očakávajú zmenu politiky. Preto by mali politickí kandidáti navrhovať odvážne riešenia, ale aj sa správať zodpovedne a hovoriť pravdu už pred voľbami. Zámer postaviť ročne 25.000 nájomných bytov už oznámilo opozičné hnutie Sme rodina.



Podľa koalície by nemalo pri výstavbe nájomných bytov dochádzať k znižovaniu kvality výstavby napríklad v podobe modulových domov bez občianskej vybavenosti. "Viac ako polovica obyvateľov Slovenska dodnes žije v panelákoch, okolo ktorých sa potrebná občianska vybavenosť tvorila len postupne. Dôsledky masívnej socialistickej výstavby a zlého urbánneho plánovania znášame dodnes. Mali by sme to spraviť tentokrát lepšie a neprepásť šancu. Aj štátne nájomné byty môžu byť veľmi kvalitným bývaním," povedala Štasselová.



Dominik Hatiar, ktorý sa v koalícii PS-Spolu venuje politikám zameraných na mladých ľudí, upozornil na finančné riziká, ktoré by mala masívna výstavba financovaná zo skrytého štátneho dlhu. "Financovať masívnu výstavbu 25.000 bytov ročne by znamenalo dodatočné náklady dve miliardy ročne, porušenie stropu dlhovej brzdy a ohrozenie fiškálnej stability Slovenska ako člena eurozóny," uviedol Hatiar. Lepšia cenová dostupnosť bývania pre mladých patrí podľa neho medzi priority koalície.