Spustili projekt Sestry Prešovského kraja, jeho súčasťou je výstava

Prešov 18. decembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v súvislosti s Rokom sestier a pôrodných asistentiek pripravil projekt Sestry Prešovského kraja. Jeho cieľom je poukázať na dôležité postavenie sestier a pôrodných asistentiek v spoločnosti. Zastrešuje putovnú výstavu fotografií, tlačenú publikáciu, ako aj literárnu súťaž. TASR o tom informovala Ivana Ondriová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja.



"Práve v tomto roku, ktorý výrazne poznačila pandémia nového koronavírusu, sa viac ako inokedy potvrdzuje význam zdravotníckych povolaní v ochrane nášho života a prinavracaní zdravia. O to dôležitejšie je zviditeľniť prácu sestier a vyjadriť hold ich náročnej práci. Som rád, že sme sa do projektu o zdravotných sestrách pustili ako vôbec prvý kraj na Slovensku," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Samospráva v rámci projektu naplánovala putovnú výstavu umeleckých fotografií zdravotných sestier, bratov a pôrodných asistentiek, ktorých autorom je fotograf Ján Štovka. Ukážka z nej je aktuálne vo foyeri Úradu PSK.



Okrem toho PSK vydal tlačenú 60-stranovú publikáciu. Distribuovaná je žiakom končiacich ročníkov ZŠ a študentom stredných zdravotníckych škôl v kraji so zámerom priblížiť im prácu zdravotníckych povolaní. Publikácia je určená aj pre konferencie a semináre sestier.



Ďalšou z aktivít projektu je on-line literárna súťaž s názvom Daj fotke príbeh pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ a stredoškolákov. Jej cieľom je k fotografiám vytvoriť príbeh, esej či básnické dielo v stanovenom rozsahu.



Na celom svete oslavuje Rok sestier a pôrodných asistentiek 20 miliónov sestier a pôrodných asistentiek. Z toho viac ako 30.000 sestier a 1700 pôrodných asistentiek v SR a viac ako 4200 sestier a takmer 300 pôrodných asistentiek v PSK.