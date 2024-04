V Prešove zmodernizovali Spojenú školu Ľ. Podjavorinskej

Prešov 29. apríla (TASR) - Spojená škola (SŠ) Ľ. Podjavorinskej v Prešove sa zmenila po vyše roku intenzívnych prác prestavbou priestorov a ich vybavením modernou technikou na regionálne centrum odborného vzdelávania. Zriaďovateľ školy Prešovský samosprávy kraj (PSK) do vynoveného zázemia pre mechanikov a strojárov investoval vyše desať miliónov eur. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová s tým, že, projekt financoval kraj z vlastných zdrojov vo výške 1,95 miliónov eur a zvyšok zo zdrojov iniciatívy Catching-up Regions (CuRI) z programu IROP.



Študenti sa tak budú môcť podľa predsedu PSK Milana Majerského pripravovať v kvalitných priestoroch a na moderných strojoch, trenažéroch zvárania, simulátoroch a s kvalitnými softvérmi. "Vďaka projektu prinášame aj inovácie učebných obsahov, zlepšovanie marketingu a manažmentu, ako aj samotné vzdelávanie učiteľov. Toto sú školy budúcnosti, ktoré produkujú hotových ľudí," skonštatoval v pondelok počas odovzdania zrekonštruovaných priestorov Majerský.



Projekt zahŕňal rozsiahlu rekonštrukciu a prestavbu objektov školy za 8,33 milióna eur, v rámci ktorej sa obnovila 50-ročná hala na praktické vyučovanie, telocvičňa a pribudli aj nové skladové priestory a striekacia kabína. Prestavbou vznikol komplex s teoretickými a praktickými učebňami prepojený s prezentačným zázemím, šatňami a hygienickými priestormi s bezbariérovými vstupmi. Zrevitalizovalo sa aj okolie SŠ.



"Rekonštrukciou sme dosiahli nielen fyzickú zmenu, ale najmä záruku pre našich žiakov, že tu majú k dispozícii moderné a vybavené prostredie, v ktorom môžu rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti. Je to investícia do ich budúcnosti a nášho odborného vzdelávania ako celku," zhodnotil riaditeľ školy Ján Holub. K modernizácii významne prispelo aj nové materiálno-technické vybavenie za takmer 1,8 milióna eur. Cieľom investície bolo zlepšiť školskú infraštruktúru v súlade s požiadavkami a vývojom trhu práce.



Ide už o piatu strednú odbornú školu v PSK, ktorá prešla rozsiahlou modernizáciou vďaka iniciatíve dobiehajúcich regiónov podporovanou Európskou komisiou (EK) a Svetovou bankou (SB). "Na úrovni PSK sa zrealizovalo jedno z najpodstatnejších a najdôležitejších opatrení v riešení klesajúcej demografickej krivky obyvateľstva, a to je zvýšenie kvality stredného odborného vzdelávania. Hoci sú tieto investície behom na dlhšie trate a ich efekt sa bude dostavovať postupne, časom bude z nich profitovať lokálna ekonomika aj lokálne firmy," upozornila konzultantka SB pre školský komponent Helena Virčíková.



CuRI je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci EK, SB a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.