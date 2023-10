Psychický stav sa na jeseň môže zhoršiť, dôležitá je psychohygiena

Prievidza 14. októbra (TASR) - Psychický stav ľudí sa na jeseň môže zhoršiť, rovnako i príznaky psychických ochorení i porúch, ktorými niektorí trpia. Dôvodom sú kratšie dni i počasie, u detí a mládeže je to spojené s nástupom do školy. Upozornila na to psychologička Kristína Majtényiová zo Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi. Odporučila, aby ľudia dbali v tomto období na psychohygienu.



"S jesenným obdobím pociťujeme nárast sezónnych depresií, úzkostí a podobných ochorení. Príroda sa totiž spomaľuje, deň je kratší, je skôr tma, ľudia sú viac unavení. V rámci detskej populácie to je nástup do školy, keď majú zase školské povinnosti, čo je po lete zmena. Vplyv na stav má najmä počasie," načrtla pre TASR Majtényiová.



Odborníčka v tejto súvislosti podľa svojich slov odporúča ľuďom nepreťažovať sa. "Nie nadarmo máme ročné obdobia a nie nadarmo príroda spomaľuje. Určite by som ľuďom odporučila spomaliť a prispôsobiť sa chodu prírody. Dopriať si odpočinok," priblížila psychologička.



Dôležitá je podľa nej psychohygiena v akejkoľvek forme, akú ľudia preferujú, či už je to čítanie kníh alebo šport, prípadne niečo iné, čo radi robia. "Ľudia by tiež mali dbať na pravidelný kvalitný spánok. Hlavne sa tiež nepreťažovať a pokúsiť sa trochu zvoľniť z nárokov na seba a jeden na druhého. Pokiaľ cítime, že máme toho veľa, nepridávať si. Sme totiž zameraní na výkon. Je potrebné tak trochu ubrať z tlaku na výkon, zamerať sa na samých seba, na to, čo cítime a prečo to cítime," ozrejmila.



V prípade pocitu, že to nezvládajú, a pretrvávajúcich problémov musia ľudia jednoznačne vyhľadať odbornú pomoc a nehanbiť sa za to, zdôraznila Majtényiová.