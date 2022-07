Putin a Erdogan budú v utorok rokovať o vývoze obilia z Ukrajiny

Moskva 18. júla (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa v utorok stretnú v Teheráne, aby rokovali o mechanizme na vývoz obilia z Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na zdroje z prostredia Kremľa.



Ukrajina je jedným z najväčších svetových exportérov pšenice a ďalších obilnín. Ruská blokáda jej prístavov zastavila vývoz obilia, čo vyvoláva obavy z nedostatku potravín vo svete, píše AFP.



Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov povedal, že Rusko je pripravené v tomto smere pokračovať v práci a prezidenti (Putin a Erdogan) budú o tejto záležitosti rokovať.



Ruské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že čoskoro bude vypracovaný záverečný dokument k odblokovaniu vývozu približne 20 miliónov ton obilia z ukrajinských prístavov. Koordinačné stredisko má byť podľa Ušakova otvorené v Istanbule s cieľom umožniť nasmerovanie exportu po trasách cez Čierne more.



Turecký minister obrany Hulusi Akar v pondelok za svoju krajinu potvrdil, že Ukrajina a Rusko sa "v zásade" dohodli na vytvorení bezpečného námorného koridoru na umožnenie vývozu obilia.



Ďalšie stretnutie predstaviteľov Turecka a Ruska by sa mohlo uskutočniť v stredu alebo vo štvrtok, píše AFP s odvolaním sa na tureckého predstaviteľa, ktorý chcel zostať v anonymite.



Ukrajinskí a ruskí vyjednávači sa v stredu stretnú v Istanbule s predstaviteľmi OSN a tureckými diplomatmi s cieľom rokovať o dohode, ktorá by ukončila niekoľkomesačnú blokádu obilia, pripomína AFP.