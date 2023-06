Putin sa Lukašenkovi v telefonáte poďakoval za vykonanú prácu

Moskva/Praha 24. júna (TASR) - Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v sobotu telefonicky informoval ruského prezidenta Vladimira Putina o pozitívnom výsledku svojich rokovaní s vodcom Vagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom. Putin sa Lukašenkovi poďakoval za vykonanú prácu.



Informovala o tom rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), ktorá sa odvolala na správu ruskej tlačovej agentúry Interfax.



RFE/RL dodala, že šlo o druhý telefonát Putina a Lukašenka uskutočnený v sobotu - prvýkrát spolu hovorili dopoludnia, keď ruský prezident informoval o situácii v Rusku v súvislosti so vzburou vagnerovcov.



Západom neuznaný bieloruský prezident v druhom, večernom, telefonáte Putina "podrobne informoval o výsledkoch rokovaní s vedením Vagnerovej skupiny".



Médiá pred tým s odvolaním sa na tlačovú službu bieloruského prezidenta uviedli, že Lukašenko rokoval s Prigožinom, ktorý následne prijal návrh na zastavenie pohybu vagnerovcov po ruskom území.



Podľa britskej stanice BBC Prigožin vo svojej hlasovej správe zverejnenej v sobotu večer na sociálnych sieťach oznámil, že konvoje jeho žoldnierov sa vrátia do poľných táborov "podľa plánu". O aký plán ide, Prigožin nespresnil.



Uviedol, že jeho muži za deň prešli 200 kilometrov, nedostali sa do Moskvy a "nepreliali ani kvapku krvi".



"V záujme toho, aby k tomu v budúcnosti nedošlo", Vagnerova skupina "obracia svoje kolóny a vydáva sa (na cestu) opačným smerom - do poľných táborov podľa plánu," vyhlásil Prigožin.



Vo svojej hlasovej správe Prigožin rokovania s Lukašenkom nespomenul.



Medzitým sa v sieti Telegram objavila informácia, že hlavným vyjednávačom na rokovaniach s Prigožinom bol gubernátor Tulskej oblasti Alexej Ďumin, ktorý sa pomerne často spomína ako jeden z možných Putinových nástupcov.