R. Rybníček: Vieme, aký Trenčín chceme mať dnes i v budúcnosti

Trenčín 17. októbra (TASR) – Úradujúci primátor Trenčína, 52-ročný Richard Rybníček sa o post prvého muža mesta uchádza štvrtýkrát v rade. Kandiduje ako nezávislý, za najväčší úspech končiaceho volebného obdobia považuje triumf mesta v súboji o titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026.



V prípade zvolenia budú jeho priority dokončenie rozbehnutých projektov, rekonštrukcia starého cestného mosta a začatie realizácie preložky štátnej cesty 1/61 v centre mesta, ktoré pripravuje Slovenská správa ciest. Za dôležité považuje tiež dokončenie rekonštrukcie pešej zóny v centre mesta, dokončenie kultúrno-kreatívneho centra, stavbu malého divadla a ďalšie projekty.



Rozhovor s Richardom Rybníčkom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na primátora mesta Trenčín, ktorý TASR pripravila v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami.







-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta?-



Moja opakovaná kandidatúra je skôr prirodzeným vyvrcholením môjho dvanásťročného úsilia a práce v pozícii primátora Trenčína. Mesto sa dosť zásadne mení, modernizuje, rozvíja. Dôraz sme dali, a to aj napriek krízam, na prípravu veľkých dopravných infraštruktúrnych projektov, ktoré sú aj súčasťou nášho známeho urbanistického projektu Trenčín SiTy.





-V akom stave sa podľa vás nachádza mesto, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate? Čo považujete za váš najväčší úspech počas uplynulého štvorročného volebného obdobia?-



Najväčším úspechom je jednoznačne zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026, ktoré je akousi čerešničkou na torte nášho úsilia o rozvoj a modernizáciu mesta. O tomto titule sa hovorí v celej Európe. V roku 2026 bude Trenčín hlavným mestom Slovenska. Pre mňa osobne je to úloha pripraviť mesto na dôstojnú reprezentáciu nielen Trenčína, ale celého Slovenska. Ja si túto zodpovednosť a príležitosť veľmi dobre uvedomujem a už dnes sa na to pripravujeme.





-Akým problémom mesto čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Je to určite riešenie energetickej krízy, ktorá sa dotýka a dotkne asi každého a s tým súvisiaca príprava a schválenie rozpočtu na budúci rok. Od začiatku tvoríme mesto ako mesto, ktoré má víziu, mesto, ktoré má byť mestom cestovného ruchu, kreatívneho priemyslu, športu, kultúry. Jednoducho mesto, ktoré vie presne, čo tu chce mať nielen teraz, ale aj najbližšie desaťročia pre generácie, ktoré prichádzajú. Čiže udržiavať rovnováhu medzi strategickými a operatívnymi úlohami a cieľmi.





-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v meste zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Je to dokončenie rozbehnutých príprav a začiatok realizácie rekonštrukcie starého cestného mosta a začatie realizácie preložky štátnej cesty 1/61 v centre mesta, ktoré pripravuje Slovenská správa ciest. Oba tieto veľké dopravné projekty vychádzajú z projektu Trenčín SiTy a pripravujú sa v úzkej spolupráci s odborníkmi z mestského úradu. Ďalej spolu so Železnicami SR dotiahnuť a dokončiť rekonštrukciu železničnej stanice v Trenčíne z Plánu obnovy a odolnosti. Rovnako sú to projekty rekonštrukcie starého železničného mosta, dokončenie rekonštrukcie pešej zóny v centre mesta, dokončenie kultúrno-kreatívneho centra Hviezda, stavbu malého divadla a štúdia s názvom Hviezdodvor, výstavba pumptracku, skate parku, dopravného ihriska, kultúrneho centra Dlhé hony, a tak ďalej. Okrem financií z európskych fondov v rámci Územného mestského rozvoja, kde je pripravených 31 miliónov eur, sme vďaka titulu EHMK 2026 získali pre mesto ďalších 38 miliónov eur na realizáciu týchto projektov. A urobím všetko preto, aby prišlo k dohode s novým zastupiteľstvom o rekonštrukcii autobusovej stanice v Trenčíne, ktorá je už zmluvne pripravená a je potrebné ju ešte schváliť.





-Kandidujete ako nezávislý. Máte okolo seba tím spolupracovníkov? Ak áno, čo si od spolupráce s nimi sľubujete?-



Za najväčší úspech svojej dvanásťročnej práce v pozícii primátora považujem vytvorenie svojho súčasného tímu. Bez neho by sme nedosiahli významný rozvoj Trenčína, ktorý zažívame. Dávam si záležať, aby moje okolie bolo kreatívne a aby sme dosahovali výsledky. Rovnako je to príležitosť pre mnohých z mojich kolegov a spolupracovníkov podieľať sa na rozvoji Trenčína, ale aj Slovenska cez návrhy, ktoré predkladám ako prezident Únie miest Slovenska.







Podobne, ako vo voľbách pred štyrmi rokmi, bude aj tentokrát Rybníčkovým jediným súperom o primátorské kreslo 52-ročný stavebný technik Miloš Mičega (nezávislý).