RADÍME: Modré svetlo, ktoré je aj v smartfónoch, môže poškodiť oči

Bratislava 12. septembra (TASR) – Modré svetlo, ktoré sa nachádza napríklad v smartfónoch a počítačových obrazovkách, ale aj v umelých svietidlách ako LED svetlá či xenónové svetlá, môže vážne poškodiť očné štruktúry. Pre TASR to priblížil prednosta očnej kliniky Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Petr Kolář.



"Toto svetlo má nízku vlnovú dĺžku, avšak vysokú energiu. Z tohto dôvodu môže dochádzať pri častom a dlhšom pôsobení na ľudské oko ku poškodeniu očných štruktúr od zápalu spojovky a bolestivého zápalu rohovky, cez možné urýchlenie vzniku sivého zákalu až po poškodenia sietnice – makulárnu degeneráciu," vysvetlil Kolář.



Priblížil, že makulárna degenerácia vzniká pôsobením a ukladaním patologických vnútroočných metabolitov v sietnici, ktoré vznikajú z dôvodu nadmerného pôsobenia modrého svetla. Prejavuje sa zhoršením videnia, ktoré sa však nedá korigovať dioptrickými okuliarmi ani kontaktnými šošovkami. Poškodená sietnica potrebuje podľa odborníka ochranné látky, ktoré si telo nevie vytvoriť samo. Nachádzajú vo farebnej zelenine a ovocí, prípadne je možné ich dopĺňať aj formou tabletiek, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni, doplnil Kolář.



Makulárna degenerácia podľa neho viac ohrozuje ľudí so svetlou farbou očí, napríklad s modrými alebo zelenými očami. "Dúhovky svetlej farby obsahujú menej pigmentu, ktorý zachytáva časť modrého svetla," uviedol prednosta.



Neodporúča používanie mobilných telefónov pred spaním, keďže sa v tme rozširujú zrenice, čím sa zvyšuje množstvo modrého svetla, ktoré prenikne až ku sietnici. Ozrejmil, že vplyvom modrého svetla tiež dochádza ku zníženiu tvorby hormónu melatonín, ktorý je dôležitý pre správnu reguláciu cyklu spánku a vstávania.



"Ako prevencia patologického pôsobenia modrého svetla slúžia okuliarové šošovky s filtrom modrého svetla. Taktiež sa odporúča pred spaním sa vyhýbať modrému svetlu z umelých svietidiel a používať skôr žlté svetlá," povedal Kolář. Doplnil, že pri práci s počítačom je vhodné posunúť monitor aspoň na dĺžku ruky, znížiť jas obrazovky, prípadne použiť filter modrého svetla, ktorý býva zabudovaný do novších počítačových operačných systémov.