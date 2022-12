Radíme: Rakovina prostaty postihuje až 60 percent mužov nad 65 rokov

Handlová 5. decembra (TASR) - Rakovina prostaty postihuje až 60 percent mužov nad 65 rokov. Ochorenie začína nenápadne, no v 90 percentách prípadov je liečiteľné, ak je odhalené včas. Dôležitá je preto prevencia v podobe prehliadky u urológa. Uviedla to urologička nemocnice v Handlovej Viola Filipovičová.



"Medzi preukázané rizikové faktory vzniku rakoviny prostaty patria vek nad 50 rokov, rasa, keďže rakovina prostaty sa častejšie vyskytuje u europoidnej rasy a rodinná predispozícia," načrtla Filipovičová. Menej objasnenými faktormi sú podľa nej strava, nedostatok pohybu, fajčenie, obezita, vystavenie chemickým látkam a slnečnému žiareniu, zápal a pohlavne prenosné choroby.



Rakovina prostaty sa môže vyskytnúť i u mužov mladších ako 40 rokov. Handlovská lekárka sa vo svojej praxi stretla s prípadmi, v ktorých zohrala úlohu genetika.



"V začiatočných štádiách ochorenia často pacienti nemajú žiadne príznaky. S postupným rastom a šírením nádoru sa objavujú ťažkosti s močením – spomalený prúd, krv, pocity neúplného vymočenia alebo úniky. V prípade pokročilého ochorenia sa už objavujú aj príznaky metastatického postihnutia iných orgánov – kostné bolesti či neurologické prejavy," priblížila urologička.



Príznaky môžu podľa nej súvisieť aj s nezhubným zväčšením či zápalovými ochoreniami prostaty, pri problémoch s močením však odporučila navštíviť odborníka.



"Muži nad 40 rokov by mali pravidelne absolvovať prehliadky u urológa. Práve tieto sú najúčinnejšou prevenciou ochorení prostaty a sú plne hradené zdravotnou poisťovňou," prízvukuje lekárka.



Vyšetrenie prostaty podľa nej zahŕňa hmatovú kontrolu, ultrasonografické vyšetrenie pomocou ultrazvukovej sondy umiestnenej na oblasť podbrušia a odber krvi so stanovením hodnoty onkomarkera PSA. "Ide o nebolestivé vyšetrenia s vysokou presnosťou. Obavy z vyšetrenia nie sú na mieste, nakoľko prínos vyšetrenia ďaleko presahuje ostych a len minimálny diskomfort, ktorý je tiež skôr spôsobený tým, že muži majú strach, než samotným vyšetrením," dodala Filipovičová.