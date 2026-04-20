Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. apríl 2026
< sekcia Import

Raketa Blue Origin vysadila satelit na nesprávnu obežnú dráhu

.
Loď odpláva z pláže pri východe slnka krátko pred štartom rakety Blue Origin New Glen zo stanice Vesmírnych síl Cape Canaveral v nedeľu 19. apríla 2026 na Cape Canaveral na Floride. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Mys Canveral 20. apríla (TASR) — Stupeň opakovane použiteľnej ťažkej nosnej rakety New Glenn, ktorú ktorú vyvinula a prevádzkuje americká spoločnosť Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa, v nedeľu po štarte z floridského Mysu Canaveral opäť úspešne pristál na Zemi, avšak komunikačný satelit Blue Bird 7 vysadila na nesprávnu obežnú dráhu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a Reuters.

„Momentálne to vyšetrujeme a poskytneme aktualizáciu, keď budeme mať podrobnejšie informácie,“ uviedla Blue Origin.

Raketa odštartovala okolo 13.25 h SELČ, jej prvý stupeň asi o desať minút neskôr pristál na plošine Jacklyn v Atlantiku. Satelit BlueBird 7 vyvinutý firmou AST SpaceMobile mala vyniesť na nízku obežnú dráhu, to sa však nepodarilo a bude musieť byť zlikvidovaný.

„Zatiaľ čo sa satelit oddelil od nosnej rakety a zapol sa, jeho letová výška je nedostatočná na zachovanie fungovania pomocou vlastného pohonu a bude stiahnutý z obežnej dráhy,“ uviedla v stanovisku firma AST SpaceMobile.

BlueBird 7 mal byť súčasťou konštelácie viacerých komunikačných satelitov. Išlo o jeden z najväčších komerčných satelitov s anténou s plochou viac ako 220 štvorcových metrov. Mal poskytovať priame širokopásmové 5G pripojenie z vesmíru k bežným smartfónom (technológia Direct-to-Device).

Nedeľňajší tretí let rakety New Glenn vysokej 98 metrov mal ukázať jej spoľahlivosť pri opätovnom použití v konkurencii s raketou Falcon 9 vyvinutou firmou SpaceX ďalšieho miliardára Elona Muska. Spoločnosť Blue Origin vlani v novembri uviedla, že postaví väčší, výkonnejší variant svojej rakety New Glenn s názvom New Glenn 9x4.

Raketa New Glenn sa pri svojom prvom lete v januári 2025 dostala priamo do vesmíru. Pri druhom lete asi o desať mesiacov neskôr vyniesla do vesmíru dva orbitery od americkej vesmírnej agentúry NASA.
.

