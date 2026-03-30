< sekcia Import
Raketový nástup peľovej sezóny
Predaje v lekárňach potvrdzujú skorý začiatok alergií.
Autor OTS
Bratislava 30. marca (OTS) - Slovensko tento rok zasiahla peľová sezóna neobvykle skoro a s mimoriadnou intenzitou. Údaje z lekární Dr. Max za marec 2026 ukazujú, že alergici vyhľadávajú pomoc oveľa skôr ako po minulé roky. Tento trend potvrdzujú aj aktuálne správy Úradu verejného zdravotníctva SR, podľa ktorých dominovali v ovzduší veľmi vysoké koncentrácie peľov liesky a jelše už na začiatku marca. S tým, ako sa pridali ďalšie silné alergény vrátane brezy, jasena a vŕby, začali predaje voľnopredajných liekov prudko rásť.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenali lekárne Dr. Max takmer 50 percentný nárast dopytu po voľnopredajných antihistaminikách. Najvýraznejší rast bol v 12. týždni, keď predaje medziročne stúpli o 46 percent. „Tento rok vidíme výrazný posun v nákupnom správaní. Alergici nečakajú na tradičný aprílový vrchol, ale do lekární prichádzali už začiatkom marca. Dopyt po voľnopredajných antihistaminikách je najvyšší za posledné roky,“ hovorí Kvetoslava Vacek, manažérka internej a externej komunikácie Dr. Max Slovensko.
Dáta zároveň ukazujú, že ľudia vo veľkej miere siahajú po moderných prípravkoch bez potreby lekárskeho predpisu vo forme tabliet. Vyšší záujem o riešenie podráždených očí a nosa potvrdzuje aj zvýšený predaj očných kvapiek a nosových sprejov. Tradične silným prípravkom zostáva Dr. Max Cetirizin z portfólia vlastných značiek.
Podľa ÚVZ SR sa intenzívny nástup sezóny vysvetľuje kombináciou veľmi teplého počasia a rýchleho nástupu viacerých alergénov súčasne. Lieska a jelša dosiahli veľmi vysoké koncentrácie už v prvých dňoch marca, pričom v priebehu 12. týždňa sa k nim pridali aj ďalšie významné alergény, ktoré bežne vrcholia až o niekoľko týždňov neskôr.
Foto: Farmaceut z lekárne Dr. Max, Erik Novanský
Farmaceut z lekárne Dr. Max, Erik Novanský, potvrdzuje, že tento rok je situácia pre pacientov náročnejšia. „Mnohých alergikov sezóna prekvapila. Prichádzajú s typickými ťažkosťami – podráždenými očami, vodnatou nádchou, tlakmi v dutinách, únavou – a často hovoria, že príznaky prišli oveľa skôr, než sú zvyknutí. Osvedčuje sa začať s liečbou hneď pri prvých prejavoch a kombinovať celkové antihistaminiká s lokálnymi prípravkami na nos a oči. Keďže peľová sezóna je tento rok agresívnejšia, odporúčame sledovať regionálne peľové správy a prispôsobiť tomu režim dňa,“ vysvetľuje.
Lekárne Dr. Max očakávajú, že zvýšený dopyt bude pokračovať aj v apríli, keď sa naplno rozbehne peľ brezy – jedného z najvýraznejších alergénov na Slovensku. „Dáta aj spätná väzba z lekární potvrdzujú, že alergici sa pripravujú skôr a s väčšou intenzitou. Ak bude počasie pokračovať v aktuálnom trende, tento rok môže byť jednou z najsilnejších sezón za posledné roky,“ uzatvára Kvetoslava Vacek.
Praktické tipy pre alergikov
• V období peľovej sezóny sledujte peľové správy a obmedzte pobyt vonku počas dní s vysokou koncentráciou alergénov.
• Doma používajte čističku vzduchu a pravidelne krátko vetrajte, najmä ráno.
• Posteľnú bielizeň perte aspoň raz týždenne pri teplote 60 °C, ideálne s hypoalergénnym pracím prostriedkom.
• Vyhýbajte sa fajčeniu a pasívnemu dymu, ktorý zhoršuje prejavy alergie.
• Porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom o možnostiach preventívnej liečby ešte pred začiatkom sezóny.
