Rakúska armáda vycvičila psov na zisťovanie prítomnosti koronavírusu

Belgický ovčiak rakúskej armády, ktorý je vycvičený na detekciu choroby Covid-19, počas predstavenia vo Viedni 14. decembra 2020, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Viedeň 3. novembra (TASR) - Rakúska armáda v utorok oznámila, že sa jej podarilo vycvičiť dvoch psov tak, aby dokázali zistiť u ľudí prítomnosť nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra Reuters.Výskumy v mnohých krajinách - od Thajska až po Britániu - odhalili, že psy dokážu s vysokou presnosťou detegovať prítomnosť koronavírusu za pomoci svojho dobrého čuchu. To naznačuje, že by mohli byť využívané ako akási doplnková bezpečnostná ochrana na veľkých podujatiach či na hraničných priechodoch, uvádza Reuters.Psov vycvičených na rozpoznávanie covidu využívajú už od vlaňajšieho roka na letiskách vo Fínsku a Čile.Rakúske úrady v utorok oznámili, že dvoch psov, belgického ovčiaka a rotvajlera vycvičili tak, že dokážu "vyňuchať" covid s prednosťou vysoko prevyšujúcou 80 percent. V rámci výcviku bolo použitých viac než 3000 vzoriek vrátane použitých rúšok.uviedla na tlačovej konferencii rakúska ministerka obrany Klaudia Tannerová.Šéf rakúskeho armádneho strediska na výcvik psov Otto Koppitsch novinárom povedal, že pes, ktorý už má skúsenosť s čuchovým rozpoznávaním rôznych látok, potrebuje približne dvojtýždňový tréning, aby sa naučil rozoznať vzorky obsahujúce koronavírus. Ďalšie tri mesiace trvá, kým sa v tejto schopnosti úplne zdokonalí.Viedeň nateraz nemá s vycvičenými psami žiadne konkrétne zámery, uvádza Reuters. Ministerka Tannerová však uviedla, že Rakúsko by chcelo pomôcť pri takomto výcviku služobných psov aj iným krajinám.