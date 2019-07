Rakúske letecké odbory sa domáhajú odvetvovej kolektívnej zmluvy

Odborový zväz vida v stredu pohrozil, že v nevyhnutnom prípade zorganizuje generálny štrajk všetkých leteckých spoločností so sídlom vo Viedni, aby presadil podpísanie odvetvovej kolektívnej zmluvy.

Viedeň 3. júla (TASR) – Hospodárska komora Rakúska (WKÖ) zotrváva na svojom rozhodnutí nepodporiť odvetvovú kolektívnu zmluvu pre letecké spoločnosti napriek tomu, že odborový zväz vida hrozí štrajkom. Funkcionár komory Christian Domany, predseda odvolacej skupiny Luftfahrt vyhlásil vo svojom stanovisku, že sa požiadavka odborov nedá realizovať.



„V leteckej doprave sa vôbec nedajú uzatvárať odvetvové kolektívne zmluvy. Nejestvujú ani vo Francúzsku a ani Nemecku. Požiadavka odborov na podpísanie odvetvovej kolektívnej zmluvy by bola kontraproduktívna," vyhlásil Domany. Odmietol aj kritiku, že platy leteckých sprievodcov sú nízke. Uviedol, že odborári by mali postupovať „vecne a konštruktívne“, aby sa „našlo férové riešenie pre všetky strany".



Odborový zväz vida v stredu pohrozil, že v nevyhnutnom prípade zorganizuje generálny štrajk všetkých leteckých spoločností so sídlom vo Viedni, aby presadil podpísanie odvetvovej kolektívnej zmluvy.



Z pohľadu hospodárskej komory hrozba štrajku „nedáva zmysel z pohľadu odvetvia a ani z pohľadu tisícov cestujúcich, ktorí sa nachádzajú pred svojím zaslúženým letným oddychom,“ uviedol Domany.