Rakúsko od soboty zavádza povinné PCR testy pre cestujúcich z Číny

Viedeň 6. januára (TASR) — V Rakúsku vstúpi v sobotu do platnosti pre cestujúcich z Číny povinnosť preukazovať sa negatívnym PCR-testom na koronavírus nie starším ako 48 hodín, a to ešte pred odletom. V piatok to oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR na základe správy agentúry APA.



Rakúsko okrem toho leteckým spoločnostiam odporúča, aby cestujúci na palubách lietadiel z Číny nosili počas letu respirátory typu FFP-2. Za kontrolu negatívnych výsledkov testov budú zodpovedné aerolínie, ktoré o tejto povinnosti už boli upovedomené. Prvý let z Číny, ktorý nové pravidlá zasiahnu, sa na letisku vo Viedni očakáva v pondelok.



Na letisku Schwechat už medzičasom odobrali prvú vzorku odpadovej vody z jedného z lietadiel z Pekingu. Tú teraz preskúmajú s cieľom zistiť prípadnú prítomnosť nových vírusových variantov. Vzorky sa budú v budúcnosti pravidelne odoberať aj z čistiarne odpadových vôd v Hallstatte. Momentálne už prebieha kontrola vzoriek z čistiarní vo Viedni a Salzburgu.



Šéf rakúskeho rezortu zdravotníctva Johannes Rauch vyjadril ohľadom rýchlej implementácie nových opatrení spokojnosť. Ako uviedol, neočakáva však, že by malo dôjsť k zhoršeniu pandemickej situácie v Rakúsku. Zdôvodnil to slovami, že na rozdiel od Číny panuje v Rakúsku v širokej populácii imunita aj voči variantu omikron, ktorý v Číne prevažuje.



Vzhľadom na novú vlnu nákazy, ktorá v Číne vypukla po rozsiahlom uvoľnení opatrení v decembri minulého roka, už negatívne covid testy od cestujúcich z Číny vyžadujú Taliansko, Francúzsko a Španielsko. Tento krok ohlásili vo štvrtok aj Nemecko a Švédsko.



Európska únia v stredu "dôrazne odporučila" svojim členským štátom, aby zaviedli testovanie na koronavírus pre pasažierov z Číny, a tiež nosenie respirátorov v lietadlách smerujúcich z Číny.