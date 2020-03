Rakúsky súd poslal do väzenia dvoch Slovákov za vylúpenie bankomatov

Viedeň 5. marca (TASR) - Súd v rakúskom meste Korneuburg uložil vo štvrtok zatiaľ neprávoplatne tresty odňatia slobody dvom slovenským občanom, ktorí sa zodpovedali z vylúpenia štyroch bankomatov a ďalších siedmich pokusov o takýto čin. Vyvrcholila tým kauza, ktorej vyšetrovanie nieslo označenie "Operácia vrana", informovala tlačová agentúra APA.



Odsúdení muži vo veku 44 a 36 rokov majú stráviť vo väzení osem rokov a desať mesiacov, resp. osem rokov a tri mesiace. Obžalovaní boli z "dokonaných" vlámaní do bankomatov v rakúskych obciach Kottingbrunn, Oberwaltersdorf a Guntramsdorf, ako aj okresnom meste Mattersburg. Na ďalších siedmich miestach zostalo len pri pokuse.



Záťahy dvojice zo Slovenska sa podľa vyšetrovateľov začali vlani 4. marca krádežou automobilu. Aj pri ďalších činoch sa presúvala zakaždým ukradnutými vozidlami. O premyslenosti jej konania svedčí aj to, že počas príprav aj vykonávania lúpeží používala telefóny s českými SIM kartami, aby sťažila následné pátranie, a špeciálne nástroje, potrebné na vniknutie do bankomatov, si zaobstarala okrem iného pri vlámaní do hasičskej zbrojnice v Nemecku.



Lupiči sa zameriavali na bankomaty v supermarketoch, pričom si robili aj prehľad o okolitých policajných staniciach a prepichávali pneumatiky hliadkovacím vozidlám. Stopy na miestach činu ničili poliatím horľavinou a zapálením. Následne podpaľovali aj vozidlá použité pri úniku.



Ulúpená hotovosť dosiahla sumu 189.000 eur. Obaja muži, ktorí už boli na Slovensku v minulosti trestaní, pri unikaní opakovane hádzali za seba vlastnoručne vyrobené oceľové prekážky známe ako "vranie nohy". Robili tak na diaľniciach, niekedy aj pri rýchlosti vyššej než 200 kilometrov za hodinu. Tento postup sa im stal nakoniec osudným, keďže na "vraních nohách" sa našli stopy DNA.