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Rakytník podporuje obranyschopnosť organizmu, má i antioxidanty
Olej sa využíva často aj v kozmetike. Nachádza sa v pleťových krémoch, balzamoch na pery, telových mliekach, v prípravkoch určených na starostlivosť o suchú a namáhanú pokožku.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Rakytník obsahuje množstvo vitamínov a podporuje obranyschopnosť organizmu. Obsahuje tiež množstvo antioxidantov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti.
„Antioxidanty sú látky, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom. Medzi významné antioxidanty obsiahnuté v rakytníku patria najmä vitamín C, vitamín E, karotenoidy a flavonoidy,“ uviedla Zuzana Klinčáková z Poradne zdravia na RÚVZ. Práve vysoký obsah vitamínu C je jedným z dôvodov, prečo sa rakytník často spája s podporou obranyschopnosti organizmu.
Veľmi cennou súčasťou rakytníka je aj olej. Získava sa zo semien alebo z dužiny plodov a jeho zloženie závisí od použitej časti rastliny. „Rakytníkový olej obsahuje omega-3, omega-6, omega-7 a omega-9 mastné kyseliny. Zvláštnu pozornosť si získala najmä omega-7 mastná kyselina, ktorá sa v bežných potravinách nevyskytuje v takom množstve,“ doplnila odborníčka.
Olej sa využíva často aj v kozmetike. Nachádza sa v pleťových krémoch, balzamoch na pery, telových mliekach, v prípravkoch určených na starostlivosť o suchú a namáhanú pokožku.
„Antioxidanty sú látky, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom. Medzi významné antioxidanty obsiahnuté v rakytníku patria najmä vitamín C, vitamín E, karotenoidy a flavonoidy,“ uviedla Zuzana Klinčáková z Poradne zdravia na RÚVZ. Práve vysoký obsah vitamínu C je jedným z dôvodov, prečo sa rakytník často spája s podporou obranyschopnosti organizmu.
Veľmi cennou súčasťou rakytníka je aj olej. Získava sa zo semien alebo z dužiny plodov a jeho zloženie závisí od použitej časti rastliny. „Rakytníkový olej obsahuje omega-3, omega-6, omega-7 a omega-9 mastné kyseliny. Zvláštnu pozornosť si získala najmä omega-7 mastná kyselina, ktorá sa v bežných potravinách nevyskytuje v takom množstve,“ doplnila odborníčka.
Olej sa využíva často aj v kozmetike. Nachádza sa v pleťových krémoch, balzamoch na pery, telových mliekach, v prípravkoch určených na starostlivosť o suchú a namáhanú pokožku.