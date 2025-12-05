< sekcia Import
Ráno platia na celom území Slovenska výstrahy pred hmlou
Výstrahy pred hmlou potom ďalej platia od 17.00 h až do sobotňajšieho (6. 12.) rána.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Ráno platia na celom území Slovenska výstrahy prvého stupňa pred hmlou. Vydal ich Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s predbežnou platnosťou do 10.00 h. Informoval o tom na svojom webe.
Vo viacerých okresoch očakávajú meteorológovia výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozornili, že znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali.
