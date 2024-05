Ráno treba miestami počítať s hmlou, počas dňa hrozia búrky

Bratislava 23. mája (TASR) - V niektorých okresoch Banskobystrického kraja aj v Poprade treba vo štvrtok ráno počítať s hmlou. Od 10.00 h hrozia najmä na východe, miestami aj na strednom Slovensku, búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre tieto javy výstrahy prvého stupňa.



Prvý stupeň výstrahy pred hmlou meteorológovia vydali do 9.00 h pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom a Poprad. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozornili.



S búrkami treba počítať až do večera. Výstrahy platia v celom Košickom a Prešovskom kraji, tiež vo väčšine Banskobystrického kraja a v okrese Liptovský Mikuláš. Búrky môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, nárazový vietor do 85 kilometrov za hodinu či krúpy.