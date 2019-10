RAŠI: Štyridsaťtisíc úradníkov učíme, aby z ľudí nerobili poštárov

Druhá a tretia vlna

Pýtame sa na televíznu kampaň

-Opozícia vás kritizuje za mediálnu kampaň na informatizáciu, stojí podľa nich milióny eur a považujú ju za súčasť vašej predvolebnej propagácie. Aký je cieľ tejto kampane?-

V predvolebnom období sa bude kritizovať všetko. Ide o tzv. publicitu na eurofondové projekty. Európska únia, ktorá dáva peniaze na eurofondy v celej škále nášho spektra, dopravu, školstvo, sociálne veci, životné prostredie alebo informatizáciu si vyžaduje, aby sa určitá časť týchto peňazí použila na tzv. publicitu. Teda na to, aby občania SR, alebo každého iného členského štátu vedeli, že boli použité financie Európskej únie. A nové autobusy, električky, čističky odpadových vôd, zrekonštruované materské školy, alebo vybudovanie informačných systémov, je vďaka Európskej únii. Vo vizuáloch sa musia objaviť povinné značky, je tam vždy Európska únia, ktorý to bol operačný program a napokon, ktoré ministerstvo alebo ktorý úrad to realizuje.



Prístup iných subjektov

Budúce volebné obdobie

Bratislava 31. októbra (Teraz.sk) – Pomocou zákona o boji proti byrokracii z roku 2018 spustil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu dve masívne vlny znižovania administratívnej záťaže občanov a aktuálne pripravuje tretiu.povedal v diskusii na Tablet.tv podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).povedal podpredseda vlády. Aktuálne vedia podľa neho štátni úradníci sami vyhľadať pätnásť potvrdení, ktoré predtým museli ľudia na úrad priniesť, od od dokladu, že občan nemá daňové nedoplatky až po potvrdenie o návšteve školy.konštatoval Raši.zhrnul.V prvej vlne znižovania byrokracie podľa neho zrušili ľuďom povinnosť nosiť na úrady výpisy z registra trestov, živnostenského a obchodného registra a výpis z listu vlastníctva.poznamenal Raši.vysvetľuje Raši.Keďže sa prvá vlna osvedčila, úrad podľa neho prešiel k tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže.upozorňuje Raši.Dodáva, že administratívna náročnosť pre úradníkov sa rozšírením počtu potvrdení nezvýšila, keďže cesta k ich overeniu ostala tá istá.poznamenal.povedal Raši.Druhá vlna znižovania administratívnej záťaže si vyžiadala novelu a zákona a podobnú legislatívnu zmenu bude treba urobiť aj v prípade pripravovanej tretiej vlny. Raši hovorí, že legislatíva už prechádza pripomienkovacím konaním a ešte v tomto volebnom období by mala prejsť vládou.Samotnú zmenu zákona však už bude musieť urobiť nový parlament, ktorý vzíde z nadchádzajúcich parlamentných volieb. Podpredseda vlády tvrdí, že znižovanie administratívnej záťaže doteraz podporovali prakticky všetky parlamentné subjekty a dá sa očakávať, že aj táto novela by mala na budúci rok bez problémov prejsť Národnou radou SR.“ vysvetľuje podpredseda vlády.zhrnul.Tieto zmeny majú podľa neho pozitívny enviromentálny efekt, keďže sa pri nich ušetria doslova tony papiera, ale najmä šetria ľuďom čas a peniaze.povedal Raši.Znižovanie administratívnej záťaže podľa neho neznamená, že sa občan v prípade, že to potrebuje, nedostane k tradičnej papierovej forme potvrdenia.uzavrel podpredseda vlády.Najmä podnikatelia sa podľa Rašiho často pýtajú, či by podobný prístup k údajom, aký majú štátni úradníci, nemohli mať aj oni. To však podľa neho naráža na problém s ochranou osobných údajov.povedal Raši.dodal.upresnil Raši.Na budúce volebné obdobie podľa neho čaká tretia vlna znižovania administratívnej záťaže, ktorú novému parlamentupripraví už teraz jeho úrad. Podľa Rašiho by však logicky mali nasledovať aj ďalšie.povedal.zhrnul Raši.