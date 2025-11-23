< sekcia Import
Rayo Vallecano pred duelom so Slovanom remizovalo 0:0 v Oviede
Autor TASR
Madrid 23. novembra (TASR) - Futbalisti Rayo Vallecano sa na štvrtkový duel Konferenčnej ligy v Bratislave nenaladili víťazne. V nedeľňajšom stretnutí 13. kola španielskej La Ligy remizovali 0:0 na pôde Realu Oviedo, keď nevyužili početnú prevahu po vylúčení domáceho Ilyasa Chairu z 53. minúty. Za víťazstvom ich mohol nasmerovať Isi Palazon, ale v 67. minúte nepremenil penaltu.
V nadstavenom čase druhého polčasu ešte vyrovnal sily na trávniku Pathe Ciss, keď videl červenú kartu. Vallecano po remíze s posledným tímom tabuľky ťahá v La Lige sériu troch duelov bez víťazstva, zatiaľ čo Oviedo nezvíťazilo v šiestich ligových zápasoch za sebou.
La Liga - 13. kolo:
Real Oviedo - Rayo Vallecano 0:0
ČK: 53. Chaira - 90.+2 Ciss
