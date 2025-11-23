Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 23. november 2025Meniny má Klement
< sekcia Import

Rayo Vallecano pred duelom so Slovanom remizovalo 0:0 v Oviede

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V nadstavenom čase druhého polčasu ešte vyrovnal sily na trávniku Pathe Ciss, keď videl červenú kartu.

Autor TASR
Madrid 23. novembra (TASR) - Futbalisti Rayo Vallecano sa na štvrtkový duel Konferenčnej ligy v Bratislave nenaladili víťazne. V nedeľňajšom stretnutí 13. kola španielskej La Ligy remizovali 0:0 na pôde Realu Oviedo, keď nevyužili početnú prevahu po vylúčení domáceho Ilyasa Chairu z 53. minúty. Za víťazstvom ich mohol nasmerovať Isi Palazon, ale v 67. minúte nepremenil penaltu.

V nadstavenom čase druhého polčasu ešte vyrovnal sily na trávniku Pathe Ciss, keď videl červenú kartu. Vallecano po remíze s posledným tímom tabuľky ťahá v La Lige sériu troch duelov bez víťazstva, zatiaľ čo Oviedo nezvíťazilo v šiestich ligových zápasoch za sebou.



La Liga - 13. kolo:

Real Oviedo - Rayo Vallecano 0:0

ČK: 53. Chaira - 90.+2 Ciss
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Viete ako funguje umelá inteligencia?

NOVANSKÝ: Znižovať teplotu pri chrípke treba začať až pri 38 stupňoch

PRIESKUM: S prijatím etického kódexu NRSR súhlasí 90,1 % respondentov

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?