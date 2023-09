Rečové problémy či bolesť hlavy môžu značiť cievnu mozgovú príhodu

Bratislava 23. septembra (TASR) - Náhle problémy v reči, vo videní či v koordinácii, ale aj necitlivosť jednej strany tela a silná bolesť hlavy môžu byť znakom cievnej mozgovej príhody. Pri objavení sa týchto príznakov treba spozornieť, pretože pri mozgovej príhode je dôležitá každá minúta. Poukázali na to Slovenská kardiologická spoločnosť, Slovenská nadácia srdca a Únia pre zdravšie srdce.



"Bez ohľadu na to, či jedinca postihne ischemická alebo hemoragická cievna mozgová príhoda, následky budú závisieť od toho, ktoré krvné cievy sú zablokované a teda, ktorá časť mozgu je zbavená živín a kyslíka. V oboch prípadoch je rozhodujúca okamžitá liečba, aby sa minimalizovalo poškodenie mozgu," vysvetlil primár a zástupca prednostu II. Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava Marek Krivošík.



Príznaky cievnej mozgovej príhody môžu zahŕňať od miernych slabostí až po paralýzu alebo znecitlivenie na jednej strane tváre alebo tela. Prejaviť sa môže aj náhla a silná bolesť hlavy, náhla slabosť, ťažkosti s videním či s rozprávaním alebo porozumením reči. Cievna mozgová príhoda sa môže objaviť nielen náhle, ale aj postupne, prechodnými príznakmi, ktoré odznejú. Dôležité je preto jej prejavy neignorovať a spozornieť.



Odborníci zdôraznili, že v prípade cievnej mozgovej príhody ide doslova o minúty. Najväčšiu šancu na záchranu poškodeného mozgového tkaniva má pacient vtedy, keď je liečený do troch hodín od vzniku mozgovej príhody. Ak príde po šiestich až 12 hodinách, tkanivo už môže byť čiastočne alebo úplne a trvalo poškodené a liečia sa už len sprievodné komplikácie.