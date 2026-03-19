REKORDNÝ MAREC: SHMÚ zaznamenal nadpriemerne vysoké teploty
SHMÚ vysvetlil, že stabilný charakter počasia s nerušeným slnečným svitom v prvej polovici marca spôsobil, že sa veľmi dobre cez deň prehrievali aj menej vetrané, viac uzavreté kotliny
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Slnečný svit podporuje rast teploty vzduchu cez deň. V dôsledku toho sú potom veľké rozdiely medzi maximálnou a minimálnou dennou teplotou vzduchu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
„V priebehu celej prvej polovice tohtoročného marca sme zaznamenali nadpriemerne vysoké hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu. Na mnohých miestach Slovenska maximálna denná teplota vzduchu, v prvých 15 dňoch marca, pravidelnejšie dosiahla cez deň 15 stupňov Celzia a viac,“ priblížili meteorológovia. Tvrdia, že vznikli aj dlhšie série takýchto dní, čo je v tomto ročnom období a v slovenských klimatických podmienkach veľmi výnimočné.
SHMÚ vysvetlil, že stabilný charakter počasia s nerušeným slnečným svitom v prvej polovici marca spôsobil, že sa veľmi dobre cez deň prehrievali aj menej vetrané, viac uzavreté kotliny. Maximálnu teplotu 15 stupňov zaznamenali v niektorých kotlinách Spiša, Gemera a južnej polovice stredného Slovenska. Rovnako to bolo aj v niektorých oblastiach na východe Slovenska, napríklad v Moldave nad Bodvou, Košiciach, Tisinci, Čaklove či Kamenici nad Cirochou.
V Nitre zaznamenali od 1. do 15. marca maximálnu dennú teplotu vzduchu 15 stupňov a viac vo všetkých dňoch. „Toto sa tam v prvej polovici marca aspoň od roku 1961 nikdy nestalo,“ poznamenali odborníci.
Za zaujímavé považujú, že vlani zaznamenali na Slovensku v tomto čase podobné tendencie. K stavu zo začiatku jari 2025 a 2026 prispelo okrem teplotných podmienok veľmi pravdepodobne aj sucho, tvrdia. Jeho šírenie podporovali nedostatok snehovej pokrývky a menej zrážok. „V suchom prostredí potom pri ustálenom charaktere počasia, pri prevládajúcom málo oblačnom počasí a s dlhým trvaním slnečného svitu, vznikali podmienky pre veľké denné amplitúdy teploty vzduchu, takže maximálna denná teplota vzduchu mohla po chladnejších nociach a ránach rýchlejšie dosiahnuť v priebehu dňa nadpriemerne vysoké hodnoty,“ vysvetlili.
SHMÚ ďalej poukázal na to, že priemerná denná teplota vzduchu päť stupňov a viac pozitívne vplýva na kvitnutie rastlín a stromov a vyššie odchýlky urýchľujú ich vývoj. Aktuálne skorší nástup vegetačného obdobia v kombinácii s chýbajúcimi zrážkami môže výrazne prehĺbiť pôdne sucho na Slovensku v najbližšom období, uviedli odborníci.
