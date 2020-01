REMIŠOVÁ O KRÍZE V IRAKU: Plánované uznesenie NRSR je marketingový ťah

Opozičné rokovania

Lídrom je Andrej Kiska, nasleduje Veronika Remišová, Juraj Šeliga, Jana Žitňanská, Vladimír Ledecký, Michal Luciak, Mária Kolíková, Miroslav Kollár, Tomáš Valášek a Marek Hattas.

Bratislava 9. januára (Teraz.sk) – Uznesenie Národnej rady k situácii v Iraku, ktoré chce na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu prijať Andrej Danko (SNS), je podľa Veroniky Remišovej (Za ľudí) marketingový ťah.povedala Remišová v diskusii na Tablet.tv.Samotné rozhodnutie presunúť sedem našich vojakov, ktorí v Iraku cvičili miestne bezpečnostné zložky, do Kuvajtu, pritom prvá podpredsedníčka Za ľudí schvaľuje.povedala.Situácia na Blízkom východe je podľa nej vážna a treba ju riešiť s rozvahou.konštatuje Remišová.V tejto súvislosti negatívne hodnotí medializovanú výmenu názorov medzi premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a predsedom parlamentu Andrejom Dankom.povedala.Na kritiku predsedu Smeru-SD Roberta Fica, že pätica opozičných strán na svojom rokovaní 7. januára neformulovala spoločné stanovisko k irackej kríze, Remišová odpovedala, že nechcú robiť zo zahraničnej politiky vazala vnútropolitickej situácie.tvrdí.Na pozvanie lídra Za ľudí Andreja Kisku sa v utorok 7. januára stretli na spoločnom obede zástupcovia jeho strany, PS/SPOLU, KDH a SaS. Zástupca OĽaNO sa stretnutie neprišiel, údajne kvôli problémom s doručením pozvánky, a Sme rodinu nepozvali.reagovala Remišová. Zástupcovia opozičných strán sa na stretnutí zhodli, že spoločnými prioritami sú rezorty spravodlivosti, školstva a zdravotníctva, pričom konkrétne spoločné kroky by predstavili po voľbách. Podľa Remišovej však už teraz odborné skupiny jednotlivých strán diskutujú o prienikoch v ich programoch v týchto oblastiach.odpovedala Remišová na otázku, či nie sú závery rokovania príliš všeobecné.Každá zo strán podľa nej prináša vlastný uhol pohľadu, v porovnaní napríklad s liberálnou SaS, je podľa nej Za ľudí sociálnejšie orientovanou stranou.konštatovala.vysvetľuje podpredsedníčka Za ľudí.Základnou líniou volebného programu strany Za ľudí je podľa Remišovej téma spravodlivosti.povedala s tým, že spravodlivosť má byť v dôchodkovom systéme, rodičovských príspevkoch, ale aj verejných obstarávaniach, ktoré sú podľa Remišovej zaťažené korupciou a klientelizmom.povedala. Ale aj prístup k spravodlivosti na súdoch by mal byť podľa nej rovnaký pre všetkých, ako však ukazujú kauzy posledných mesiacov, v praxi to tak zďaleka nebýva vždy.Súkromná zdravotná poisťovňa by si podľa Remišovej mala vyplácať zisk iba vtedy, ak splní vopred zadefinované povinnosti.vysvetľuje.Niektoré predstavy strany Za ľudí sú už dnes súčasťou legislatívnych návrhov opozície v prvom čítaní. Keďže ich už štandardným spôsobom Národná rada nestihne dorokovať v tomto volebnom období, podľa lídra Smeru-SD Roberta Fica už nemá zmysel sa nimi do volieb zaoberať.reaguje Remišová.Nielen tieto legislatívne normy, ale najmä antikorupčný balíček chce podľa nej strana tak či onak predložiť do parlamentu po voľbách, ak v nich získa dôveru občanov a postúpi do parlamentu. Strana plánuje stopercentne zdaniť majetok, ktorý nebol získaný legálnym spôsobom, chce novelizovať infozákon a zmeniť pravidlá pre nominovanie ľudí do štátnych podnikov.zdôraznila. Sama podľa vlasných slov v tomto volebnom období predložila viac ako 130 návrhov legislatívnych zmien, ktoré však vládna koalícia neakceptovala.Remišová tvrdí, že strana má za každým jedným riešení odborníka, ktorý garantuje jeho realizovateľnosť.tvrdí. V prvej desiatke kandidátov strany Za ľudí figuruje okrem exprezidenta Andreja Kisku, poslankyne Veroniky Remišovej aj jeden z bývalých lídrov hnutia Za slušné Slovensko Juraj Šeliga, europoslankyňa Jana Žitňanská či odborník na médiá, primátor Hlohovca Miroslav Kollár.upozorňuje Remišová.tvrdí.dodala.Tvrdí, že Slovensko má veľký potenciál, ktorý však podľa nej zaťažuje zlé spravovanie štátu.zhrnula jednou vetou hlavný prísľub jej strany voličom.