RETROSPEKTÍVA pred summitom Putin-Biden: Paralely s Bratislavou

Ján Šmihula (vpravo, SRo) s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Kremli - február 2005. V strede Vahram Chuguryan (STV). Foto: Archív J. Šmihulu

Centrom geopolitického diania sa stala Bratislava 24. februára 2005 počas summitu Bush-Putin. Prvýkrát vo svojej histórii hostila amerického a ruského prezidenta, a rovnako ako George W. Bush, aj Vladimir Putin navštívil hlavné mesto Slovenska po prvý raz. Na slovenskú metropolu sa upierali zraky celého sveta, o čom vypovedala aj akreditácia viac ako 1500 novinárov.Tak ako teraz - pred stredajším stretnutím Joea Bidena a Vladimira Putina v Ženeve, aj pred 16 rokmi sa rusko-americký summit uskutočnil na záver európskeho turné šéfa Bieleho domu. V predvečer vrcholnej schôdzky v Bratislave poskytol ruský prezident 22. februára 2005 v Kremli exkluzívne interview Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu, ktorý autor týchto riadkov vtedy zastupoval. Namiesto vyčlenených 20 minút trval rozhovor takmer hodinu a všimol som si, ako ľudia z prezidentovej administratívy už nervóznejšie prešľapujú. Mne však uplynul veľmi rýchlo. Otázky som nemusel vopred zaslať, stačilo povedať hlavné okruhy tém, po čom zaznelo:(Dobre. Všetko v poriadku.)Na otázku prečo padla voľba práve na Bratislavu Vladimir Putin odpovedal:Komentátori súčasne poukázali na to, že návšteva hlavného mesta Slovenska sa mohla z pohľadu Georgea Busha, ktorý zavítal do Bratislavy necelý rok po vstupe SR do Severoatlantickej aliancie a následne do Európskej únie, chápať aj ako signál smerom k novým americkým spojencom.Bratislava bola rozdelená do troch bezpečnostných zón. Nad bezpečnosťou bdelo viac ako päť tisíc policajtov, 400 vojakov a rovnaký počet hasičov. V pohotovosti bol aj protilietadlový raketový systém, pre prípad chemického útoku bolo pripravené chemické laboratórium a vzdušný priestor nad hlavným mestom kontrolovali stíhačky MiG-29. Slovenská vláda dokonca pripravila zákon, podľa ktorého mohol minister obrany v prípade ohrozenia vydať pokyn na zostrelenie lietadla.Schôdzka hlavy Bieleho domu a šéfa Kremľa trvala na Bratislavskom hrade približne tri hodiny. Preberali na nej tému jadrových zbraní v Iráne a v Severnej Kórei, diskutovali o boji proti terorizmu, procese odzbrojovania, ale aj o stave demokracie v Rusku.Na summite sa Bush s Putinom zhodli na tom, že Irán a Severná Kórea by nemali vlastniť jadrové zbrane a dohodli sa na posilnení boja proti terorizmu a zvýšení spolupráce v oblasti bezpečnosti jadrových zariadení.Jedným z bodov stretnutia boli aj rokovania o kvalite demokracie v Rusku. George W. Bush vyjadril v tejto súvislosti obavy, že Rusko ustupuje od medzinárodných princípov demokracie, akými sú právny štát, ochrana menšín, slobodná tlač a životaschopná opozícia.povedal vtedy ruský prezident a svojho amerického partnera ubezpečil, že táto cesta je konečná a nezvratná.Po prvý raz sa Vladimir Putin stretol s Georgeom Bushom v júni 2001 na zámku Brdo, neďaleko slovinskej metropoly Ľubľana. Stalo sa povestné tým, že šéf Bieleho domu po schôdzke povedal:Americkí politickí komentátori reagovali vzápätí slovami, že vznikla politická sympatia na prvý pohľad. Celkove sa obaja štátnici zišli dvadsaťštyrikrát - posledný raz v apríli 2008.Stretnutie v Bratislave bolo v poradí ich jedenáste.vyhlásil Vladimir Putin vo februári 2005. To isté možno o úrovni rusko-amerických vzťahov konštatovať aj po 16 rokoch pred nadchádzajúcim summitom v Ženeve, lenže v garde úplne opačnom.