Reuma je nepríjemný spoločník. Ako žiť s týmto ochorením?

Bratislava 14. februára (OTS) - Prvé príznaky sa najčastejšie objavujú medzi 40. a 60. rokom. Dôležité je uvedomiť si, že reuma nie je len „bolesť kĺbov", ale vážne ochorenie, ktoré si vyžaduje odbornú starostlivosť. Čím skôr sa s liečbou začne, tým väčšia je šanca na úspech a spomalenie choroby.vám vysvetlí všetko, čo potrebujete o reume vedieť.Reumatoidná artritída je chronické autoimunitné ochorenie charakterizované nešpecifickým zápalom postihujúcim predovšetkým kĺby, ale i ďalšie orgány a orgánové systémy, hlavne cievy, srdce, pľúca, oči. Ochorenie sa môže prejaviť v akomkoľvek veku.Prejavy ochorenia sa rozvíjajú postupne behom týždňov až mesiacov a ich sprievodnými javmi sú napríklad únava, zvýšená teplota, nechutenstvo, a tiež príznaky postihujúce kĺby. Bolesť kĺbov býva prítomná ako cez deň, tak aj v noci. Je známa ranná stuhnutosť kĺbov trvajúca aj dlhšie ako hodinu, kĺby sú bolestivé, opuchnuté a horúce. U väčšiny pacientov je nástup ochorenia pomalý, priebeh býva rôznorodý a najčastejšie sa strieda obdobie zhoršenia s obdobím zníženej zápalovej aktivity. Postihnuté bývajú najčastejšie kĺby na prstoch rúk, nôh, zápästia a kolená, no zápal je často prítomný aj na ostatných kĺboch končatín.“ vysvetľuje. Reuma postihuje aj iné systémy ako kĺby a pohybový aparát, a to kožu (vznik bolestivých tzv. reumatických uzlov v oblasti kĺbov), oči (zápal spojiviek a rohovky), pľúca, kardiovaskulárny systém (napr. poškodenie chlopní), neurologický systém (syndróm karpálneho tunelu), krv (chudokrvnosť) a iné.Foto: Unsplash.com/Towfiqu barbhuiya,“ hovorí farmaceutka z Dr. Max. Súčasná liečba reumatoidnej artritídy je zameraná na včasné stanovenie diagnózy a zavedenie účinnej liečby skôr, než zápal poškodí kĺb. Cieľom liečby je potlačiť aktivitu choroby a udržať, prípadne zlepšiť funkčný stav a predísť nevratnému poškodeniu kĺbov. Optimálne je docieliť vymiznutie príznakov choroby (remisiu).,“ opisuje farmaceutka z lekárne Dr.Max. Ťažké deformity kĺbov sa riešia operačne – úprava vzniknutých abnormalít, odstránenie zapálenej kĺbovej blany alebo sa implantujú umelé kĺbové náhrady. Proti bolesti kĺbov a reume môžu pomôcť aj niektoré bylinky ako koriander, šalvia lekárska, čierna ríbezľa, ľubovník bodkovaný, rebríček obecný a podobne.Liečba reumatoidnej artritídy musí byť komplexná a vyžaduje si dodržiavať režimové opatrenia. Pacienti s týmto ochorením by nemali vykonávať fyzicky náročné aktivity, no mali by sa pravidelne venovať liečebnej rehabilitácii. Rozcvičovanie kĺbov a posilňovanie svalov zaisťuje udržiavanie rozsahu pohybu a zvyšovanie svalovej sily. Chlad zvyšuje bolesť, preto je potrebné sa vyhýbať pobytu v chladnom a vlhkom prostredí. Škodlivá je aj nadmerná konzumácia alkoholických nápojov a fajčenie.Foto: Unsplash.com/Dan GoldAko sa stravovať s reumou? Strava by mala byť pestrá, ľahko stráviteľná a bohatá na vitamíny či bielkoviny. Mnohí pacienti pociťujú po vylúčení niektorých potravín z jedálnička zmiernenie, ba až vymiznutie bolesti. Medzi nevhodné potraviny patria červené mäso, mlieko a mliečne výrobky, baklažán, paradajky, cukry, tuky, soľ či kofeín. Naopak, stav artritídy zlepšujú rybí olej, ovocie, zelenina ako pór, cesnak, cibuľa, kapusta, brokolica, špargľa.Vyhýbajte sa prekysleniu organizmu, pretože kyslé prostredie je ideálne pre rozvoj zápalu a teda i mnohých zdravotných problémov. Ak trpíte reumou, mali by ste dodržiavať dostatočný pitný režim tvorený ideálne vodou alebo zeleným čajom. V potrave by sa nemalo zabúdať na zvýšený príjem protizápalových omega 3 mastných kyselín a mali by ste obmedziť potraviny s obsahom prozápalových omega 6 mastných kyselín. „“ dodáva na záver Soňa Štefániková z Dr. Max.