Reuma: Skrytý nepriateľ vášho srdca, ciev a nervového systému

Bratislava 28. novembra (OTS) - V skutočnosti je však reuma – alebo presnejšie reumatické ochorenia – systémovým problémom, ktorý môže zasiahnuť nielen kĺby, ale aj srdce, cievy a dokonca centrálny nervový systém. A to je presne dôvod, prečo ju nemožno podceňovať. Bolestivá reuma je vo svojej podstate výsledkom nezdravej komunikácie vášho imunitného systému. Namiesto toho, aby bojoval proti skutočným nepriateľom, ako sú baktérie či vírusy, zaútočí na vlastné tkanivá. Tento jav, známy ako autoimunita, ktorý môže byť vyvolaný genetickou predispozíciou, infekciou alebo kombináciou oboch.Príkladom je reumatická horúčka, ktorá sa často spája so streptokokovou infekciou hrdla. Ak ste mali túto infekciu, no namiesto oddychu ste sa venovali činnostiam v nepriaznivom osvetlení, mohla sa spustiť reťazová reakcia, ktorá postupne viedla k poškodeniu spojivového tkaniva v tele.Jedným z najzávažnejších dôsledkov reumatických ochorení je ich dopad na srdce a cievny systém. Pri reumatoidnej artritíde dochádza k chronickému zápalu, ktorý môže poškodiť vnútorné výstelky ciev a spôsobiť aterosklerózu, čo môže ovplyvniť nielen kvalitu života, ale aj schopnosť vykonávať bežné činnosti, čo si vyžaduje určitú mieru fyzickej flexibility.Zápal pri reumatických ochoreniach sa však nemusí zastaviť pri srdci či cievach. Autoimunitné procesy môžu napadnúť aj nervy a mozog. Napríklad pri vaskulitíde, ktorá často sprevádza systémové reumatické ochorenia, dochádza k zápalu ciev zásobujúcich nervový systém. To môže viesť k bolestiam hlavy, problémom s rovnováhou či dokonca k mozgovej mŕtvici.Dôležitá je skorá diagnostika. Ak liečba začne včas, je možné výrazne spomaliť progresiu ochorenia. Podľa odborníkov môže zdravý životný štýl, dostatok pohybu a vyhýbanie sa stresovým situáciám pomôcť znížiť riziko.