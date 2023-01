Rezort pôdohospodárstva rieši chov norika muránskeho typu

Bratislava 12. januára (TASR) - Štátny podnik Lesy SR prišiel po prevode majetkov do správy Národného parku Muránska planina o zdroje na financovanie chovu koní plemena norik muránskeho typu. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR hľadá možnosti, ako chov ťažných koní zachovať. Vo štvrtok o tom informovalo MPRV.



Správa národného parku v pôsobnosti rezortu životného prostredia neprevzala do svojej správy stredisko v Dobšinej a kone, zamestnancov a majetok na Veľkej Lúke. Podľa protokolu o prechode správy má prispieť správa v roku 2023 sumou 200.000 eur na chov norikov na Veľkej Lúke. Chov koní plemena norik muránskeho typu sa zabezpečuje v strediskách na Veľkej Lúke pri Muráni a v Dobšinej. Podľa MPRV by bolo prijateľným riešením administratívne pričlenenie k Národnému žrebčínu v Topoľčiankach, pretože má odborné kapacity na šľachtiteľskú činnosť.



Kone plemena norik muránskeho typu sú špeciálne vyšľachtené na prácu v náročnom lesnom teréne a pri lesných prácach, ktoré umožňujú starostlivosť o lesy. Ako šľachtiteľský chov bol norik muránskeho typu uznaný v roku 1995, tradícia jeho chovu na Muránskej planine siaha do roku 1950.