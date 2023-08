Rezort práce vytvoril k reforme posudkovej činnosti pracovnú skupinu

Bratislava 31. augusta (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pracuje na plnení záväzkov na zmenu starostlivosti o ľudí so zdravotným znevýhodnením, dlhodobo chorých a seniorov plynúci z Plánu obnovy a odolnosti. Na prípravu legislatívnych zmien vytvorilo ministerstvo pracovnú skupinu, na ktorej sa podieľajú všetky relevantné subjekty. Počas septembra bude návrh legislatívnych úprav predstavený širokej verejnosti, oznámil vo štvrtok rezort práce.



K návrhu reformy posudkovej činnosti vznikla pracovná skupina, ktorú tvoria členovia vrátane zástupcov MPSVR SR, reprezentantov ÚPSVaR, posudkoví lekári, zástupcovia Úradu komisára pre osoby so zdravotným znevýhodnením, predstavitelia Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím, zástupcovia Únie miest Slovenska (ÚMS), Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Združenia samosprávnych krajov SK 8 a ďalší členovia z viacerých asociácií, komôr a platforiem.



Vyše 30-členná pracovná skupina sa podieľa na príprave jednotlivých dokumentov a pripomienkuje návrhy legislatívnych úprav, ktoré majú byť v priebehu septembra tohto roku predstavené širokej verejnosti prostredníctvom medzirezortného pripomienkového konania.



"Pracovnej skupine predchádzali odborné stretnutia zamestnancov rezortu práce, ústredia práce a posudkových lekárov, ktorí vytvorili návrh jednotnej metodiky posudkovej činnosti. Materiály boli zaslané členom pracovnej skupiny, s ktorými o jednotlivých materiáloch diskutujeme a pripomienky zapracovávame. Participáciou chceme docieliť efektívny posudkový systém, v ktorom bude osoba so zdravotným postihnutím v centre pozornosti," ozrejmil generálny riaditeľ sekcie sociálnej politiky na ministerstve práce Ján Gabura.



Výsledkom reformy posudkovej činnosti bude podľa rezortu práce jednotný a efektívny posudkový systém, v ktorom budú posudzovanie vykonávať iba úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa jednotnej metodiky. Posudzovanie komplexne zhodnotí potreby človeka s ohľadom na zdravotný stav aj sociálny rozmer osoby so zdravotným postihnutím.



Reforma posudkovej činnosti je súčasťou nevyhnutných zmien a investícií v súlade s reformou dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Tá je naviazaná na Plán obnovy a odolnosti SR v rámci Komponentu 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť.