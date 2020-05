Rezort vnútra upozorňuje na možné zdržania na hraniciach

Bratislava 1. mája (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR apeluje na všetkých, ktorí sa počas predĺženého víkendu plánujú vracať na Slovensko zo zahraničia, aby sa pripravili na možné zdržanie na hraniciach. TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Petar Lazarov.



"Dôvodom je veľký počet osôb, ktorých návrat tieto dni očakávame. Konkrétne od štvrtka 30. apríla do soboty 2. mája príde na naše územie a do karanténnych zariadení takmer 2000 ľudí. Všetkých preto žiadame o trpezlivosť a zhovievavosť, cieľ máme všetci spoločný, zdravie a bezpečnosť všetkých obyvateľov Slovenskej republiky," vysvetlil Lazarov.



Zdôraznil, že celý proces má v čase pandémie nového koronavírusu postup, ktorý treba aj pre bezpečnostné dôvody dodržiavať a strpieť. Podľa jeho slov je nereálne, aby každého dokázali umiestniť do karanténneho zariadenia okamžite po príchode na hraničný priechod.



Podotkol, že situácia na hraniciach bola v uplynulých dňoch relatívne pokojná. Karanténou prešlo podľa jeho slov doteraz zhruba 12.400 osôb.