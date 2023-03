Rezort zdravotníctva rozširuje podmienky troch výziev z plánu obnovy

Bratislava 2. marca (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR rozširuje podmienky pri troch výzvach z plánu obnovy. Chce umožniť čerpanie prostriedkov širšiemu okruhu žiadateľov a zjednodušiť podávanie žiadostí. Zmeny sa týkajú výziev na vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra, doplnenie siete psychiatrických stacionárov a vybudovanie psycho-sociálnych centier. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu.



Do výzvy na vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra sa po novom môžu zapojiť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. "Pôvodne podmienky vyžadovali aj odborné zamerania - psychiatria, detská psychiatria, psychológia alebo liečebná pedagogika," ozrejmil.



V rámci výzvy na vybudovanie psycho-sociálnych centier sa posunul termín uzavretia na 31. marca. Žiadatelia tiež nemusia mať špecializované odborné zameranie. "Aj v tomto prípade bude na splnenie jednej z podmienok postačovať, že žiadateľ je existujúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti," doplnilo ministerstvo.



Rezort predĺžil aj výzvu na doplnenie siete psychiatrických stacionárov. Záujemcovia sa do nej môžu zapojiť do 31. marca.