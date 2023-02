Rezort zdravotníctva: Výpadkami liekov sa zaoberáme

Bratislava 24. februára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR deklaruje, že sa už niekoľko mesiacov zaoberá aktuálnymi výpadkami liekov. Kritiku mimoparlamentného Hlasu-SD v tejto súvislosti považuje za zavádzajúcu a súčasť ich predvolebnej kampane. Rezort to uviedol v stanovisku pre TASR.



Zopakoval, že nedostatok liekov je celoeurópskym problémom, ktorý vznikol kombináciou viacerých faktorov. "Sme v neustálom kontakte aj s ostatnými krajinami v európskom priestore, ktoré rovnako hlásia výpadky liekov. Tvrdenie o tom, že Česi, Rakúšania alebo Maďari tieto problémy nemajú, sú prinajmenšom zavádzajúce," uviedlo.



Víta, že Hlas-SD problematiku eviduje a vidí rovnaké riešenia. "Na všetkých týchto riešeniach rezort v spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv pracuje," poznamenal rezort. Zdôraznil, že výpadky sa netýkajú život zachraňujúcich liekov a situácia nie je kritická ani pri antibiotikách.



Odmieta tvrdenia Hlasu-SD, že zmeny v liekovej politike majú negatívny dosah na výrobcov liekov. "Spomenutá vyhláška o osobitnej cenovej regulácii vznikla práve z dôvodu, aby umožnila liekom, ktoré sú ohrozené prísnou slovenskou reguláciou cien, zostať na trhu a byť dostupnými pre slovenského pacienta," ozrejmilo ministerstvo. Je tiež podľa neho v záujme výrobcov hľadať spoločné riešenia.



Za absolútne neprijateľné rezort označuje tvrdenie, že na slovenský trh neprichádzajú inovatívne lieky. "V roku 2022 bolo do zoznamu kategorizovaných liekov zaradených celkom 12 inovatívnych onkologických liekov, v 17 rôznych indikáciách," pripomenulo. Aktuálne sa podľa rezortu posudzuje 43 liekov, pričom 29 je nových.



Zopakoval, že situácia by sa mala v marci zlepšiť. "Jednak z dôvodu skončenia sezóny respiračných ochorení, ako aj z dôvodu, že samotní výrobcovia liekov zavádzajú také opatrenia, aby sa podobná situácia nezopakovala," vysvetlilo MZ. Apeluje na ľudí, aby nepodliehali predvolebným taktikám niektorých strán. Vyzýva tiež, aby sa neúčelne liekmi nepredzásobovali.



V lekárňach koncom januára chýbali najmä antibiotiká a lieky na tlmenie teploty či bolesti. Zástupcovia MZ SR a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv vtedy informovali, že situácia by sa mohla zlepšiť v marci. Podpredseda Hlasu-SD a člen parlamentného zdravotníckeho výboru Richard Raši vo štvrtok (23. 2.) vyzval na riešenie nedostupnosti liekov.