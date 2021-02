Rezorty chcú zefektívniť proces prijímania lekárov z tretích krajín

Bratislava 23. februára (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pracujú na zefektívnení procesu, ktorý by umožňoval lekárom z tretích krajín jednoduchší vstup do systému slovenského zdravotníctva. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová, pre ministerstvo zdravotníctva je bezpečnosť pacienta na prvom mieste.



Pripomenula, že každý zdravotnícky pracovník, nielen lekár, ktorý vstupuje do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku, musí spĺňať podmienky pre výkon zdravotníckeho povolania. Priblížila, že lekár zo zahraničia s kvalifikáciou z tretej krajiny musí mať za štandardných podmienok uznaný doklad o vzdelaní z ministerstva školstva, ďalej je povinný urobiť doplňujúcu skúšku na slovenských lekárskych fakultách, ktorou preukáže rovnakú úroveň získaných vedomostí a zručností, ako sa vyžaduje v SR.



"Takisto preukazuje jazykové znalosti potrebné na konverzáciu s pacientom a s kolegami v slovenčine. Lekár zo zahraničia musí byť tiež registrovaný v príslušnej stavovskej organizácii, teda v Slovenskej lekárskej komore. Ak ide o lekára špecialistu s kvalifikáciou z tretej krajiny, napríklad chirurga, u neho sa obdobne posudzuje, či jeho získané vzdelanie spĺňa požadovanú úroveň špecializačného vzdelania v SR," informovala.



Eliášová pripomenula, že v rámci legislatívy tzv. Lex Corona boli už počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19 zjednodušené podmienky výkonu činností lekára s kvalifikáciou z tretej krajiny zavedením inštitútu dočasnej odbornej stáže. Ten umožňuje lekárom stážovať v nemocnici a pomáhať v starostlivosti o pacienta aj bez finálneho uznania odbornej spôsobilosti, no takýto lekár musí vykonávať činnosti pod dohľadom etablovaného lekára špecialistu.



Doplnila, že jazykové znalosti sa počas krízovej situácie preukazujú u lekára iba čestným vyhlásením a rezort zdravotníctva týmto flexibilne reaguje na závažnú epidemiologickú situáciu.



"Aj aktuálne sa v rezorte zdravotníctva pracuje na zjednodušení a rozšírení podmienok inštitútu dočasnej odbornej stáže pre zdravotníckych pracovníkov z tretích krajín, ako aj zjednodušení dočasného a príležitostného výkonu zdravotníckeho povolania pre občanov štátov Európskej únie," povedala.



Dodala, že z hľadiska pomoci zo zahraničia aktuálne MZ SR eviduje viaceré ponuky od viacerých rezortov, a to z Nemecka, Rumunska, Poľska či Rakúska.



Zdravotníci z tretích krajín majú ambíciu pomôcť v súčasnej pandemickej situácii slovenskému zdravotníctvu, narážajú však na viaceré legislatívne prekážky. V utorok na to na tlačovej konferencii upozornila Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (MALnS). Predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR Jana Bittó Cigániková (SaS) a členka zdravotníckeho výboru Andrea Letanovská (Za ľudí) im vyjadrili politickú podporu.