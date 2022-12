ODBORNÍK: Riziko závislosti na sedatívach a hypnotikách stúpa

Bratislava 15. decembra (TASR) - Riziko závislosti na sedatívach a hypnotikách po dvoch týždňoch užívania prudko stúpa. Vo štvrtok na to počas tlačovej konferencie upozornil riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) a hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogovo závislých Ľubomír Okruhlica.



"V príbalových letákoch je dva až štyri týždne užívania a potom by sa malo na štyri týždne prestať. Ale to riziko prudko stúpa už po dvoch týždňoch," vyhlásil.



Doplnil, že na rozdiel od psychofarmák, ako aj niektorých antidepresív, ktoré predpisuje len špecialista, môže sedatíva a hypnotiká predpísať na Slovensku každý lekár. "Chceme upozorniť pacientov, ak im lekár povie, že im to viac nemôže predpísať, aby nevyhľadávali ďalšieho a ďalšieho lekára," zdôraznil.



U niektorých ľudí však môže byť podľa Okruhlicu riziko závislosti vysoké aj po prvých užitiach, ak mali alebo majú problémy s alkoholom či inými látkami. "Mnohí sa takto dostali k tomu, že začali užívať lieky na upokojenie, lieky na spanie. Prestali síce piť, ale pokračujú teraz už so závislosťou od týchto liekov," vysvetlil odborník.