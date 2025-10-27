< sekcia Import
Robili neporiadok a nerešpektovali harmonogram: Dostali preto pokuty
Denne sa stretávame s nedodržiavaním harmonogramu zberu nadrozmerného odpadu a znečisťovaním kontajnerových stojísk, vysvetlil vedúci oddelenia odpadového hospodárstva.
Autor TASR
Banská Bystrica 27. októbra (TASR) - Hoci legislatíva nariaďuje samospráve zabezpečiť zber objemného odpadu minimálne dvakrát ročne, mesto Banská Bystrica ho umožňuje obyvateľom ukladať na kontajnerové stojiská každý mesiac. Napriek tomu sa neustále stretáva s nerešpektovaním harmonogramu jeho odvozu a opakovane dochádza k znečisťovaniu verejných priestranstiev predmetmi veľkých rozmerov z domácností. Mestská polícia (MsP) uložila za to pokuty. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Denne sa stretávame s nedodržiavaním harmonogramu zberu nadrozmerného odpadu a znečisťovaním kontajnerových stojísk. Nejde však len o estetické hľadisko, ale takéto nezodpovedné konanie má dosah aj na hygienu bývania a zvýšený výskyt hlodavcov v danej lokalite. Zber objemného odpadu má obyvateľom operatívne slúžiť na zabezpečenie bežných potrieb, ako je napríklad zakúpenie novej sedacej súpravy či skrine. Táto služba nie je určená pre toho, kto sa zbavuje alebo kupuje nehnuteľnosť a vysťahuje štvorizbový byt aj s pivnicou. Na takýto účel je potrebné objednať si veľkokapacitný kontajner,“ vysvetlil vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev magistrátu Peter Suchý.
Medzi objemný nadrozmerný odpad patria nábytok, dvere, staré okná, nádoby, koberce, plechové rúry či sanitárne vybavenie. Nepatria tam elektrospotrebiče, stavebný odpad, autobatérie či pneumatiky. Nedisciplinovaných pôvodcov nadrozmerného odpadu rieši MsP. Hrozí im pokuta do výšky 1500 eur.
„Vo väčšine prípadov je objasnenosť takéhoto konania minimálna a bez pravidelnej súčinnosti obyvateľov náročná. Avšak na základe vlastných zistení a oznámení sa nám v poslednom období podarilo stotožniť dvoch pôvodcov takéhoto odpadu, a to na Sitnianskej ulici v Sásovej a Družstevnej ulici na Uhlisku. V správnom konaní im boli uložené pokuty. Momentálne vykonávame objasňovanie takéhoto skutku týkajúceho sa nadrozmernej skládky na Moskovskej ulici,“ konštatoval náčelník MsP Viliam Pischko s tým, že ak je niekto svedkom podobného konania, nech informuje MsP na čísle 159.
Vlani bolo na území mesta vyzbieraných prostredníctvom kontajnerových stojísk a zberného dvora 28.570 ton odpadu, z toho nadrozmerný tvoril 2643 ton.
V rámci poplatku za komunálny odpad je možné objemný odpad odovzdať aj v zbernom dvore v Radvani alebo za odplatu na skládke komunálneho odpadu v Šalkovej.
