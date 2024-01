Rok 2023 bol vo Francúzsku druhým najhorúcejším v histórii meraní

Paríž 5. januára (TASR) - Francúzsko zažilo vlani druhý najteplejší rok v histórii meraní, ktoré krajina uskutočňuje od roku 1900. Uviedla to v piatok francúzska meteorologická služba Météo-France, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Po roku 2022, najteplejšom roku vo Francúzsku od začiatku 20. storočia, je rok 2023 druhý," oznámila služba Météo-France. Dodala, že priemerná teplota vlani vo Francúzsku dosiahla 14,4 stupňa Celzia, v rekordnom roku 2022 namerali meteorológovia 14,5 stupňa Celzia.



Služba monitorovania zmeny klímy Európskej únie v decembri uviedla, že rok 2023 bude celosvetovo najhorúcejší v histórii meraní po tom, čo sa november 2023 stal šiestym rekordne teplým mesiacom po sebe.



V parížskej klimatickej dohode z roku 2015 sa krajiny zaviazali, že obmedzia globálne otepľovanie výrazne pod dva stupne Celzia a ak je to možné, maximálne na 1,5 stupňa Celzia voči hodnotám z predindustriálneho obdobia, pripomína AFP.



Svetová meteorologická organizácia (WMO) však vlani v novembri uviedla, že údaje z roku 2023 do konca októbra ukázali, že vlaňajšie teploty boli okolo 1,4 stupňa Celzia nad predindustriálnym obdobím.