Rok 2025 bol v Rusku druhým najteplejším rokom od začiatku meraní
S výnimkou Ďalekovýchodného federálneho okruhu v každom ruskom federálnom okruhu sa v minulom roku priemerné teploty od roku 1936 zapísali na prvých päť pozícií.
Autor TASR
Moskva 7. marca (TASR) - Minulý rok bol druhým najteplejším rokom v histórii meraní v Rusku, uviedla štátna meteorologická agentúra Rosgidromet. TASR o tom píše podľa webu novín The Moscow Times
„Teplotná anomália pre Rusko v roku 2025 bola + 1,24 stupňa Celzia, čo je druhá najvyššia hodnota po roku 2020 (+ 2,03 °C),“ uvádza sa v správe Rosgidrometu o klíme.
V Arktíde, ktorá sa otepľuje niekoľkonásobne rýchlejšie ako zvyšok sveta, boli minulá zima a jeseň najteplejšie od roku 1951, jar bola tretia najteplejšia, uvádza Rosgidromet. Teplotné rekordy boli namerané aj v Stredoruskom a Povolžskom federálnych okruhoch.
S výnimkou Ďalekovýchodného federálneho okruhu v každom ruskom federálnom okruhu sa v minulom roku priemerné teploty od roku 1936 zapísali na prvých päť pozícií.
Za posledné desaťročie sa teploty v Rusku zvýšili o 0,51 stupňa Celzia, zatiaľ čo celosvetový priemer bol 0,2 stupňa Celzia. Rok 2025 bol tretí najteplejší rok v histórii meraní.
Klimatológovia dlhodobo varujú, že Rusko ako jeden z najväčších svetových producentov skleníkových plynov a významný vývozca fosílnych palív sa stáva čoraz zraniteľnejšie voči extrémnym poveternostným javom vrátane dlhotrvajúcich vĺn horúčav a silných dažďov.
Webová stránka s environmentálnymi správami Kedr poznamenala, že Rusko v roku 2025 zaznamenalo rekordných 110 percent zrážok oproti dlhodobému priemeru.
