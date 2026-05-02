< sekcia Import
Rok 2025 mal z pohľadu kvality ovzdušia typické sezónne problémy
Limitná hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu častíc PM10 nebola prekročená na žiadnej monitorovacej stanici.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. mája (TASR) - Z pohľadu kvality ovzdušia priniesol rok 2025 typické sezónne problémy, v zime zvýšené koncentrácie tuhých častíc a v lete epizódy so zvýšeným ozónom. Ročné priemerné koncentrácie znečisťujúcich látok, s výnimkou oxidu uhoľnatého (CO), boli na väčšine staníc vlani nižšie alebo rovnaké, ako je priemer za roky 2017 až 2024. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Limitná hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu častíc PM10 nebola prekročená na žiadnej monitorovacej stanici. Limity dennej koncentrácie prekročili častice na troch monitorovacích staniciach, a to v Jelšave, Plášťovciach a vo Veľkej Ide. „Ak porovnáme priemerné mesačné koncentrácie PM10, výrazne nadpriemerné sa vyskytli vo februári, ostatné mesiace boli koncentrácie na nižšej úrovni, veľmi nízke v máji a taktiež v októbri a novembri,“ uviedli meteorológovia.
Limit pre priemernú ročnú koncentráciu neprekročila žiadna stanica ani pri časticiach PM2,5. SHMÚ však poukazuje na benzo(a)pyrén (BaP), ktorého hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu bola prekročená na 11 monitorovacích staniciach. „Predbežné výsledky za rok 2025 poukazujú na pretrvávajúce alarmujúco vysoké koncentrácie a až šesťnásobné prekročenie limitnej hodnoty vo Veľkej Ide, kde sa zvýšené koncentrácie BaP vyskytovali počas celého roka. Emisie BaP v tejto lokalite pochádzajú prevažne z priemyselného komplexu, najmä z výroby koksu,“ skonštatoval ústav. Dodal, že zdrojom BaP je aj lokálne vykurovanie a vyššiu hodnotu dokazuje práve počas vykurovacej sezóny.
Ozón podľa SHMÚ prekročil svoju cieľovú hodnotu na monitorovacích staniciach na Jeséniovej ulici v Bratislave, v mestskej časti Nitry Janíkovce a na Chopku.
Odborníci pokračujú, že limity pre priemernú dennú koncentráciu a priemernú hodinovú koncentráciu oxidu siričitého (SO2) neboli prekročené na žiadnej stanici. „Limitné hodnoty pre SO2 nie sú dlhodobo prekračované. Najvyššia ročná priemerná koncentrácia SO2 bola nameraná na monitorovacej stanici Košice, Štefánikova,“ doplnili.
Limit oxidu dusičitého pri priemernej ročnej koncentrácii a priemernej hodinovej koncentrácii taktiež nebol nikde prekročený. Priemerné ročné koncentrácie boli v minulom roku nižšie alebo rovnaké oproti priemeru 2017 až 2024, ozrejmilo SHMÚ.
Odborníci nezaznamenali ani prekročenie limitu pre ročnú koncentráciu CO. Tvrdia, že úroveň znečistenia ovzdušia v období rokov 2012 až 2025 je pod dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia. „Koncentrácie CO v roku 2025 zostávajú na všetkých monitorovacích staniciach na nízkych úrovniach, bez indikácie prekračovania limitných hodnôt,“ spresnili. Napriek tomu možno podľa nich na viacerých lokalitách pozorovať mierne zvýšenie koncentrácií v porovnaní s rokmi 2017 až 2024.
Prekročené podľa SHMÚ neboli ani ročné koncentrácie pre olovo, kadmium arzén a nikel.
Limitná hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu častíc PM10 nebola prekročená na žiadnej monitorovacej stanici. Limity dennej koncentrácie prekročili častice na troch monitorovacích staniciach, a to v Jelšave, Plášťovciach a vo Veľkej Ide. „Ak porovnáme priemerné mesačné koncentrácie PM10, výrazne nadpriemerné sa vyskytli vo februári, ostatné mesiace boli koncentrácie na nižšej úrovni, veľmi nízke v máji a taktiež v októbri a novembri,“ uviedli meteorológovia.
Limit pre priemernú ročnú koncentráciu neprekročila žiadna stanica ani pri časticiach PM2,5. SHMÚ však poukazuje na benzo(a)pyrén (BaP), ktorého hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu bola prekročená na 11 monitorovacích staniciach. „Predbežné výsledky za rok 2025 poukazujú na pretrvávajúce alarmujúco vysoké koncentrácie a až šesťnásobné prekročenie limitnej hodnoty vo Veľkej Ide, kde sa zvýšené koncentrácie BaP vyskytovali počas celého roka. Emisie BaP v tejto lokalite pochádzajú prevažne z priemyselného komplexu, najmä z výroby koksu,“ skonštatoval ústav. Dodal, že zdrojom BaP je aj lokálne vykurovanie a vyššiu hodnotu dokazuje práve počas vykurovacej sezóny.
Ozón podľa SHMÚ prekročil svoju cieľovú hodnotu na monitorovacích staniciach na Jeséniovej ulici v Bratislave, v mestskej časti Nitry Janíkovce a na Chopku.
Odborníci pokračujú, že limity pre priemernú dennú koncentráciu a priemernú hodinovú koncentráciu oxidu siričitého (SO2) neboli prekročené na žiadnej stanici. „Limitné hodnoty pre SO2 nie sú dlhodobo prekračované. Najvyššia ročná priemerná koncentrácia SO2 bola nameraná na monitorovacej stanici Košice, Štefánikova,“ doplnili.
Limit oxidu dusičitého pri priemernej ročnej koncentrácii a priemernej hodinovej koncentrácii taktiež nebol nikde prekročený. Priemerné ročné koncentrácie boli v minulom roku nižšie alebo rovnaké oproti priemeru 2017 až 2024, ozrejmilo SHMÚ.
Odborníci nezaznamenali ani prekročenie limitu pre ročnú koncentráciu CO. Tvrdia, že úroveň znečistenia ovzdušia v období rokov 2012 až 2025 je pod dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia. „Koncentrácie CO v roku 2025 zostávajú na všetkých monitorovacích staniciach na nízkych úrovniach, bez indikácie prekračovania limitných hodnôt,“ spresnili. Napriek tomu možno podľa nich na viacerých lokalitách pozorovať mierne zvýšenie koncentrácií v porovnaní s rokmi 2017 až 2024.
Prekročené podľa SHMÚ neboli ani ročné koncentrácie pre olovo, kadmium arzén a nikel.