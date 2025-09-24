< sekcia Import
Rok Ľ. Štúra si v Uhrovci pripomenú i vzdelávacím seminárom pre žiakov
Autor TASR
Uhrovec 24. septembra (TASR) - Rok Ľudovíta Štúra si v Uhrovci v okrese Bánovce nad Bebravou pripomenú i vzdelávacím seminárom pre žiakov pod názvom Ľudovít Štúr a mládež 21. storočia. Počas podujatia vo štvrtok (25. 9.) v miestnom dome kultúry uvedú do života i edukačnú brožúru a pexeso venované slovenskému dejateľovi. TASR o tom v stredu informovala starostka obce Zuzana Máčeková.
S odbornými príspevkami sa predstavia Martin Štepo z Trenčianskeho múzea v Trenčíne a Alena Strinžová z Uhrovského múzea. Po nich uvedú organizátori do života edukačnú brožúru Dobrodružstvo s Ľudovítom Štúrom, Cesta za národným jazykom, ako i vedomostné pexeso o tomto kodifikátorovi spisovného jazyka. Súčasťou seminára bude i prezentácia putovnej výstavy Ľudovít Štúr - Cesta za národným jazykom, vedomostný kvíz a návšteva Rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.
Podujatie pripravila Nezisková organizácia Ľ. Štúra, spoluorganizátormi sú obec Uhrovec, Základná škola s materskou školou Uhrovec, Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske múzeum v Trenčíne, Inštitút vzdelávania Matice slovenskej, Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka a Uhrovské múzeum.
