Roky 2015-2021 boli najteplejšie v histórii meraní

Ženeva/Glasgow 31. októbra (TASR) - Roky 2015-2021 boli podľa dostupných údajov najteplejšími siedmimi rokmi v histórii meraní. V predbežnej správe o stave svetovej klímy to v nedeľu uviedla Svetová meteorologická organizácia (WMO), píše agentúra AFP.



Správa bola zverejnená v deň, keď sa v škótskom Glasgowe začal dôležitý klimatický summit OSN, známy pod skratkou COP26, ktorý má stanoviť nové globálne ciele pre znižovanie emisií. Konferencia potrvá do 12. novembra.



Svetová meteorologická organizácia varovala, že globálne otepľovanie vyvolávané emisiami skleníkových plynov môže mať "ďalekosiahle následky pre súčasné i budúce generácie", ktoré zatiaľ nemožno celkom predvídať.



V predbežnej správe o stave klímy sú zatiaľ uvedené údaje len za prvých deväť mesiacov roka 2021, podľa ktorých by malo ísť o piaty až siedmy najteplejší rok v histórii záznamov. A to napriek ochladzujúcemu efektu, ktorý začiatkom tohto roka priniesol oceánský a atmosférický jav La Niňa.



Priemerná teplota bola v roku 2021 podľa WMO približne o 1,09 stupňa Celzia vyššia než pred začiatkom priemyselnej revolúcie. Za posledných 20 rokov (2012-2021) tento pomer po prvý raz prekonal jeden stupeň Celzia.



V správe WMO sa tiež píše o tom, že úroveň okysľovania vody v oceánoch v dôsledku absorbcie CO2 z atmosféry je v súčasnosti najvyššia za posledných minimálne 26.000 rokov. Na rekordných úrovniach je aj zvyšovanie hladiny svetových oceánov a morí.



"Od hlbín oceánov až po vrcholky hôr, od topiacich sa ľadovcov až po neutíchajúce extrémne meteorologické javy dochádza po celom svete k devastácii ekosystémov a komunít," komentoval správu WMO generálny tajomník OSN António Guterres.



Zdôraznil tiež, že glasgowská klimatická konferencia musí byť v tomto smere "medzníkom pre ľudstvo aj pre planétu", píše agentúra AFP.