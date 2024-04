Román Margaret Atwood, za ktorý získala Bookerovu cenu

O autorke

Bratislava 24. apríla (OTS) -je kanadská spisovateľka, ktorej dielo Príbeh služobníčky zarezonovalo nielen v knižnom, ale aj vo filmovom spracovaní. Kontroverzná dystopická téma knižným, ale aj filmovým spracovaním vyvolala v čitateľoch a divákoch silnú emóciu. Teraz v slovenčine vychádza Atwoodovej román Slepý vrah , za ktorý dostala prestížnu Bookerovu cenu.Román Slepý vrah vyšiel prvýkrát v zahraničí v roku 2000 a zožal množstvo pozitívnych kritík. Hlavnou hrdinkou je Iris, vyše osemdesiatročná žena, sestra slávnej spisovateľky Laury. Iris spomína na svoj život, na pohnuté 20. storočie, na turbulentné spoločenské a politické udalosti, ktoré ju v živote sprevádzali. Medzi kapitolami zo súčasnosti a minulosti sú úryvky z knihy vydanej posmrtne v Laurinom mene. Je to strhujúci sci-fi príbeh o slepom vrahovi, ktorý si počas tajných stretnutí rozprávajú dvaja nemenovaní milenci – manželka bohatého priemyselníka a mladý socialista z opačnej strany spoločenského spektra.Fiktívny román Slepý vrah hovorí o láske, zrade a obetovaní sa, a presne to zažívajú aj románové postavy vo svojom živote, pričom zápletka vo vymyslenom románe aj reálny život postáv naberajú nebezpečný spád. Kniha nie je jednoduchým čítaním, má mnoho vrstiev, svojou hĺbkou si však postupne čitateľa získa. Román do slovenčiny preložila Katarína Karovičová.Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Margaret Atwood (1939) je najvýznamnejšia a najznámejšia kanadská spisovateľka, poetka, scenáristka, literárna kritička a feministická aktivistka. Jej diela sú hodnotené ako umelecky precízne – autorka v nich potvrdzuje, že sa vie skvelo vcítiť do zložitej psychiky modernej ženy. Napísala viac ako štyridsať kníh, okrem románov aj básne, eseje, knihy pre deti a sci-fi, jej diela boli preložené do vyše dvadsiatich jazykov. Po slovensky vyšli jej romány Volali ma Grace (SLOVART, 2020) alebo Pani veštba (SLOVART, 2023). Za román Slepý vrah (SLOVART, 2024) dostala v roku 2000 Bookerovu cenu. Podľa knihy Príbeh služobníčky (SLOVART, 2018) bol nakrútený úspešný seriál (v roku 2017 ocenený Zlatým glóbusom). Za voľné pokračovanie s názvom Svedectvá (SLOVART, 2021) dostala tiež Bookerovu cenu.