Román z čias dávnejších aj nedávnych o nemennej ľudskej baživosti

O autorovi:

Ukážka z knihy Ostblok:

Bratislava 29. mája (OTS) -sa označuje ako návykovo drzý spisovateľ. V najnovšom románe Ostblok kombinuje fiktívne udalosti a postavy so skutočnými. „Je na čitateľovi, čomu uverí. Pomôckou je fakt, že spisovatelia často nemusia prehnane fabulovať. Naopak, musia realitu riediť, lebo by im čitateľ neuveril,“ píše Rychtarech v úvode. Ostblok , s podtitulom Román z horšej spoločnosti, je mementom čias, na ktoré nespomíname s nostalgiou a v istých situáciách sa dokonca môže zdať, že cestujeme v čase do minulosti...Ctihodný podnikateľ Feri Poláček má perfektne udržateľný biznisplán – zabávať sa, nevraždiť, voľným štýlom plávať medzi bezkrkými gangstermi aj bielymi goliermi. Skúsil toho veľa. Súkromníčenie v štátnom podniku, veksel decentných aj ohromných rozmerov, ruličkovanie, fakturantstvo, podnikanie bez bločkov či vratky dph, ktoré zaplatili v republičke takmer všetko. Feriho cesta hore – a dolu – je hodnoverným svedectvom masívnej spoločenskej a ekonomickej transformácie štátov bývalého východného bloku, ale aj univerzálne nemennej ľudskej baživosti.(1977) sa narodil v Bánovciach nad Bebravou a vyštudoval masmediálnu komunikáciu. Je prirodzene zvedavý a rád číta. Vyskúšal už viacero rôznych povolaní – pracoval v poisťovni, na biofarme vo Švajčiarsku, v záhradníckej firme vo Viedni aj ako redaktor v časopise. Chodieva z Bratislavy pracovať a písať do cisterciánskeho kláštora v Dolnom Rakúsku. Doteraz mu vyšli štyri romány: Tenká hranica . Všetko, čo zarobí, míňa na cestovanie, dobré jedlo, kultúru, hudbu a knihy. Má rád tvorbu mladých slovenských výtvarníkov a „chalanské hračky“ – auto, foťák, bicykle, soundsystém. Rád poznáva nové miesta na bicykli, pláva, lyžuje, splavuje rieky a štverá sa po kopcoch. Je ženatý. Viac informácií o autorovi nájdete na webe rychtarech.com