Romantika, rodinné vzťahy a napätie

Pozrite si video s Hankou Repovou

Bratislava 20. júna (OTS) - Čo urobí osud, keď vidí dievča bažiace po pokoji a bezpečí? Zasmeje sa a pošle mu do cesty pyrotechnika....Je tu nové vydanie skvelého príbehu Hany Repovej –Lorin svojmu kolegovi Benovi nikdy nevenovala veľkú pozornosť. Od prvého dňa vo firme totiž dával jasne najavo, že nestojí o priateľské vzťahy na pracovisku. Keď jej však celkom nečakane zachráni kožu a podrží ju v ťažkej emocionálnej situácii, spustí tým reťazovú reakciu, ktorú nečakala. Počas krátkeho spolunažívania v jej byte sa o nej dozvie viac, ako by si želala. Ale aj Ben má svoje tajomstvá. No prezradiť ich je ochotný len výmenou za tie jej.Každý z nás má v živote kapitolu, ktorú nechce čítať nahlas, ale je šťastím spoznať niekoho, kto nám pomôže otočiť list.Je to moja srdcovka, tvrdí Hana Repová a čitateľské ohlasy jej dávajú za pravdu. Má stovky recenzií a hodnotení, ktoré sa približujú k maximálnym piatim hviezdičkám. Pútavý dej, veľmi autentické a uveriteľné postavy, má to emocionálnu hĺbku. Hanka výborne vykreslila rodinné vzťahy a postupné odhaľovanie tajomstiev hlavných postáv.Navyše už sme si zvykli, že má skvelý štýl písania, ktorý sa doslova číta sám, nie je to len opakované klišé. Ponoríte sa do príbehu a necháte sa unášať.Hana Repová vytvorila príbeh, ktorý oslovuje čitateľov svojou autentickosťou a schopnosťou preniknúť do ľudských emócií. Ponúka nielen romantický príbeh, ale aj zamyslenie nad rodinnými vzťahmi, dôverou a schopnosťou vyrovnať sa s minulosťou.je slovenská autorka žijúca v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. Veľká fantázia ju sprevádza už odmalička a múzu nikdy netrápilo, že nový príbeh v jej hlave vznikal práve vtedy, keď sedela na prednáške alebo šoférovala v noci domov z práce. Má rada úprimných a inšpiratívnych ľudí a vôňu orgovánu, bojí sa výšok, neznáša prekvapenia a raňajky v posteli. Jej romány zo života v nemeckom prostredí s romantickou zápletkou majú vraj slovenské srdce.Na Slovensku autorke vychádzajú knihy s typicky bielou obálkou. Čitateľky ich familiárne nazývajú „repovky“. Časť z nich vyšla aj v českom a nemeckom preklade.